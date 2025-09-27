USJに『モンハンワイルズ』初のレストラン誕生へ！ 「クールジャパン2025」のフィナーレ飾る
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、11月19日（水）から2026年5月17日（日）までの期間限定で、『モンスターハンター』シリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』初の世界観レストラン「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜」を開催。本レストランは、今年で10周年を迎え、1年を通して開催中の「ユニバーサル・クールジャパン 2025」のフィナーレを飾る。
【写真】絶対おいしいやつ！ 「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜」のメニュー一覧
■“ハンターの休憩”を全身で体験！
今回「ロストワールド・レストラン」に登場する「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』」は、緑豊かな緋の森にある“モリバーのアジト”を再現したテーマ・レストラン。
にぎやかな獣人族モリバーや、ハンターの頼れる相棒オトモアイルーが焚き火を囲んで出迎え、ゲストはハンターとして参加した“モリバーの宴”で、こんがり焼けた焚き火料理にかぶりつき、力がみなぎるような“超衝撃”体験を満喫することができる。
公開された料理は、セットメニュー2種類と、キッズメニュー、ドリンク、スイーツが各1種類ずつ。
各集落の食事のお誘いの盛合わせがオリジナルコースター付きで登場する「モンスターハンターワイルズ×限定コースターセット」は、スージャ料理風のお肉やクナファチーズをインスパイアしたとろ〜りトッピングを、フォカッチャにのせて楽しむことができる。オリジナルコースターは全6種で、セットメニュー1つにつき1枚をランダムにもらえる。
それから「焚き火料理 チキン、ゴチソウダケ、モンスターチリ」は、よだれがあふれるゴチソウダケのバターチキンカレーのプレート。ガツンとお腹に響く焼きキャベツとモンスターチリが効いた焚き火料理を楽しめる。
6歳までの子ども向けの「サポート部隊アイルー・キッズセット」は、サポート部隊のアイルーと一緒のココロ弾むキッズセット。ローストビーフとたっぷり野菜のサンドウィッチや、チョコがけドーナツがセットになっている。
そのほか、キウイや紫蘇で爽やかにパワーアップしたドリンク「回復グレート キウイ、紫蘇、はちみつ、ソーダ」や、ラバラ・バリナをイメージした華やかなケーキ「ラバラ・バリナ サワーチェリー＆ホワイトムース」も登場する。
まさに、アニバーサリー・イヤーを駆け抜けた「ユニバーサル・クールジャパン 2025」のフィナーレにふさわしい豪華ラインナップだ。
ちなみに現在は、「ユニバーサル・クールジャパン 2025」として、作品史上初のVRコースター「SPY×FAMILY XR ライド 〜オペレーション・ハイパードライブ〜」や、本格謎解きエンターテイメント「薬屋のひとりごと ミステリー・ウォーク」などが2026年1月4日（日）まで開催中だ。
（C）CAPCOM
（C）TM ＆ （C）2025 Universal Studios．All rights reserved．
