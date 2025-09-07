´Ú¹ñÂåÉ½½é¤Î¥É¥¤¥Ä·Ï¥«¥¹¥È¥í¥×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡Ö½àÈ÷ËüÃ¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄÉ¾²Á
ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë2026Ç¯WÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¡£
6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WÇÕ¶¦ºÅ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Á°È¾¤Ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤È¥¤¡¦¥É¥ó¥®¥ç¥ó¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï´Ú¹ñ½é¤Î¥É¥¤¥Ä·ÏÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥×¤¬ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾18Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢30Ê¬¤Û¤É¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤À¡£
´Ú¹ñ»æ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÈà¤ÎÌòÌÜ¤Ï¡Ë¼éÈ÷·¿MF¤È¤·¤ÆºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤º¤Ë»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÌµÆñ¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØFotMob¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥¹¥È¥í¥×¤Ï¤ª¤è¤½27Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á26²ó¡¢¥Ñ¥¹À®¸ùÎ¨89¡ó¤Ê¤ÉÌµÆñ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Öµ¢²½¤·¤¿¹ñ¤ÎÂåÉ½¤Ç±ÑÍº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¡×10Ì¾
´Ú¹ñ»æ¡ØMK Sports¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥«¥¹¥È¥í¥×¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Ï½àÈ÷ËüÃ¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»¾¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£