【ヨーグルッペ母と三姉妹の都城若草物語】 9月1日より順次公開

南日本酪農協同は、同社が展開する製品「ヨーグルッペ」の発売 40 周年を記念し、東村アキコ氏描き下ろし漫画「ヨーグルッペ母と三姉妹の都城若草物語」を、9月1日より同社公式ホームページ特設サイトにて公開する。

「ヨーグルッペ母と三姉妹の都城若草物語」は、「ヨーグルッペ」40年の歴史をテーマにした作品。ヨーグルッペが生まれた背景やエピソードなどをテーマに、コミカルな物語が展開される。

同社は、ブランドコンセプトの「甘えられる乳酸菌飲料」を体現するコンテンツとして「漫画」に着目。同じ宮崎県出身で、「ギャグ」を真髄とする東村アキコ氏に制作を依頼した。

【東村アキコ氏コメント】

ヨーグルッペは私の故郷、宮崎で昔から愛されている乳酸菌飲料です。今年 40 周年を迎えるということで、ヨーグルッペのパッケ ージのキャラクターが出るコマーシャルに、イラストと漫画で参加させていただきました。漫画の内容は‥主に、ヨーグルッペとは‥ そして製造元の南日本酪農協同株式会社、所在地である宮崎県都城市、霧島連山とは‥その辺を掘り下げた内容になっ ております。どうぞお読みください。

【「ヨーグルッペ母と三姉妹の都城若草物語」について】

ヨーグルッペがつくられている宮崎県都城市には、ある母と三姉妹がいます。彼女たちはヨーグルッペのイメージガール。デーリィこと南日本酪農協同で働き、ヨーグルッペのイメージを守り、日本中に広めるお仕事をしています。ちょっと天然＆暴走気味の母親と、仲の良い三姉妹が織りなすユーモアたっぷりの全 4 話の物語です。

「ヨーグルッペ母と三姉妹の都城若草物語」公開スケジュール

第 1 話： 9 月 1 日（月）

第 2 話： 9 月 12 日（金）

第 3 話： 9 月 26 日（金）

第 4 話：10 月 14 日（火）