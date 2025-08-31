ÃæÅçÍµæÆ¤ÎHey! Say! JUMP"Â¨ÆüÂ´¶È"¤Ëµ¿Ç° Áê¼¡¤°Å¥¿ì¥È¥é¥Ö¥ë¤È¥¨¥¢¥¬¥óÁûÆ°¡Ä¤ä¤é¤«¤·¤Î²áµî
¡¡Hey! Say! JUMP¤ÎÃæÅçÍµæÆ¡Ê32¡Ë¤¬8·î28Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎSTARTO ENTERTAINMENT¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¡¢º£¸å¤ÏÇÐÍ¥³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤ÏÈ¯É½Æü"Â¨ÆüÂ´¶È"¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃæÅç¤Ï8·î31Æü¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öa-nation 2025¡×¤Ï·çÀÊ¤·¡¢»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡8·î6Æü¤Ë¤ÏÃæÅç¤Ï¼«¿È¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØHue I am¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ·îËö¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È3ÆüÁ°¤Î¡ØÂ¨ÆüÂ´¶È¡Ù¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤â¸½»öÌ³½ê¤Ë¤Ï½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ö·ïÀ¤Î¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÎÉÔÃç¤ä½÷À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¿¤¦À¼¤¬¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£JUMP¤Ï2007Ç¯Åö½é10¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤ì¤Ç7¿Í¤Ë¡Ä¡Ä¡£ºÆÍèÇ¯¤Î20¼þÇ¯¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¢£ÁÇ¹Ô¤Î°¤µ¤ÏJAMP¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÍÌ¾¤À¤Ã¤¿
¡¡¼Â¤Ï¡¢JUMP¥Õ¥¡¥ó¤Î°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃæÅç¤Î"ÁÇ¹Ô"¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2016Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥È¡×¤¬ÃæÅç¤È20ºÐ¾å¤Î½÷Í¥¡¦µÈÅÄÍÓ¤È¤ÎÇ®°¦¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¡£µÈÅÄ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö7Ï¢Çñ¡×¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬Æ±5·î¤Ë¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ËµÈÅÄ¤È7Ï¢Çñ¤·¤¿ÍâÆü¤Ë°ìÈÌ30Âå½÷À¤ËÅ¥¿ì¤·¤¿ÃæÅç¤¬Êú¤¤Ä¤¤¤Æ¡Ö110ÈÖÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¡×¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊ¸½Õ¤Ï14Ç¯¤Ë¤âÃæÅç¤µ¤ó¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Î¡Ø¤ß¤¿¤Þ¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤ÇÅ¥¿ì¤·¤É¤ó¤Á¤ã¤óÁû¤®¤ò¤·¤Æ·ÙÈ÷°÷¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼òÊÊ¤Î°¤µ¤ÏÍÌ¾¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢24Ç¯2·î¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¸µ¡Ø¥×¥é¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ù¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¥·¥ã¥É¥¦´ä¶¶¤µ¤ó¤¬¡¢½÷Í¥¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥¨¥¢¥¬¥ó¤Ç·â¤¿¤ì¤¿¡Ù¤È¹ðÈ¯¤·¤¿ÁûÆ°¤Ç¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ì¾»Ø¤·¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ä¶¶¤µ¤ó¤Ï28Æü¤Ë¤â¡Ô²¶µö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Õ¤È°ÕÌ£¿¼¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡ÃæÅç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÔÃæÅçÍµæÆ¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤«ÆÃÂç¤ä¤é¤«¤·¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Õ¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÅê¹Æ¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£²áµî¤Î¸ÀÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤ä¤é¤«¤·¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
