¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥É¥é¥Õ¥È¡×Á´8ÏÃ¤¬¡¢8·î12Æü¤«¤éÁ´À¤³¦¸þ¤±¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾Þ¶â3000Ëü±ß¤ò¤«¤±¡¢½Ð¾ì¼Ô25¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤À¡£
¡¡Ìîµå¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢½ÀÆ»¡¢¿åµå¡¢ÂÎÁà¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¸µÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¥×¥íÌîµå¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ë¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤äÅðÎÝ²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿»å°æ²ÅÃË¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¸µÀ¤³¦£³³¬µé²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ã«ÀîÊæÀÑ¡¢½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÐºä³¨è½¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¡¢¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¢¥«¥Ð¥Ç¥£¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤«¤é¤â"°ì³ÍÀé¶â¤òÁÀ¤¦"¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬½¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÍÇË¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤ê¤ËÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤«¡£ßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤Ç¡¢ÆùÂÎ¤Î¸Â³¦¤òÌä¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸½Ìò¤À¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î¼«Ê¬¤È¤ÎÂÐÖµ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤À¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï2010Ç¯¡¢2014Ç¯¤È£²ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡££¶¥Á¡¼¥à¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì»þÂå¤Ë»Ë¾å½é¤Î£³Ç¯Ï¢Â³ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢J1¥ê¡¼¥°ÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ±É¸÷¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÂçµ×ÊÝ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥É¥é¥Õ¥È¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡¡Á´£³²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Á°ÊÔ¤Ç¤Ï½Ð±é·èÃÇ¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¤¤¿¡£¡ÚºÇ½é¤Ï"Áé¤»¤é¤ì¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤«¤Ê"¤È¡Û
¡½¡½Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥É¥é¥Õ¥È¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
Âçµ×ÊÝ¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë¡Ö¡ÊÈÖÁÈ¤Î¡ËÃæ¿È¤ÏºÇ½é¡¢Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ......¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤Î¤¬µîÇ¯¤Î£´·î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢"¤Þ¤À¡¢¤À¤¤¤ÖÀè¤Î¤³¤È¤ä¤Ê¤Ã¤Æ"´¶¤¸¤Ç¡£µîÇ¯¤Î12·î¤¬»£±Æ¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¡¢"Áé¤»¤é¤ì¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤«¤Ê"¤È¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Ë¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬......¡£
¡Ö¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï83Ô¤Ç¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤Ð¤¤¤¯¤é¤¤ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÆ°¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤âÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤È"¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤¸¤ã¤ó"¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£"¤¢¡¢¤ä¤Ð¤¤"¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦£¹·î¤Ç¡££¹·î¤ÎÈ¾¤Ð¤¯¤é¤¤¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢"¸«¤»¤é¤ì¤ë¶ÚÆù¤À¤±¤Ïºî¤í¤¦"¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥É¥é¥Õ¥È¡×¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¦¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤â²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¡×
¡½¡½¤è¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ØÁá¤¯±¿Æ°¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¹ç¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤ê½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÂÎ¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÃý¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»å°æ¡Ê²ÅÃË¡Ë¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¡¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡Û
¡½¡½µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥¥Ä¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥É¥é¥Õ¥È¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¼«Ê¬¤ÏÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤á¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤é¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤ä¤ë¤Û¤¦¤Ç¡£¤«¤Ê¤êÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡ÊÄ¹ÃË¤«¤é»ÍÃË¤Þ¤ÇÃË¤Î»Ò£´¿Í¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¡£¤Þ¤¢¡¢¸«¤»¤ëÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«ºî¤ì¤¿¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·Áö¤ë·Ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¶ì¤·¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ......¡×
¡½¡½¤¤¤¤Ê¤ê¡¢Àã»³¤ò¶î¤±¾å¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£½éÆü¤â¡¢Ã¯¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢ÌÜ±£¤·¤ò¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ãý¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ê¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¡Ë»å°æ¡Ê²ÅÃË¡Ë¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¡¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢"¤³¤ì¤Ï»å°æ¤µ¤ó¤ä¤Ê"¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤ÏÇ¢°Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢²æËý¤Ç¤¤º¡Ø¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÍê¤ó¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¾¯¤·ÌÜ±£¤·¤ò³°¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë±ó¤¯¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¡¢ÌÜ±£¤·¤ò¤È¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢"²¿¤³¤ì"¤Ã¤Æ......¡×
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÀã»³¤òÅÐ¤ë¡Ö»³ÅÐ¤ê¡×
¡½¡½»³ÅÐ¤ê¡¢¤¢¤Î·¹¼Ð¤Ï¤¤Ä¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÅÐ¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤¢¤ÎÊÕ¤«¤Ê¡¢¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇÌÜÀ±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ30£í¤âÁö¤ë¤È¡¢¤â¤¦Áö¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¢¤ÎÊÕ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ê¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈÅÐ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤òÈ´¤¯¤È¡¢²¼¤Ë³ê¤êÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¡¢¥´¡¼¥ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤è¤ê¼ÂºÝ¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¤º¤Ã¤È¾å¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢"¤â¤¦¥Þ¥¸¤«¤è"¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÆý»À¤âÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢"¤ä¤Ð¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦"¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÃ¦Íî¼Ô¤¬¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï²óÈò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Öº£²ó¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥É¥é¥Õ¥È¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢"°ÕÃÏ¤Ç¤â¤³¤³¤ÇÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤"¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÁ°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¡¢¿´¤ÏÌµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ì±þ¡¢Â¹ø¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤·¤¿¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¤Ã¤Æ......¡×
¡üProfile¡¡Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡Ê¤ª¤ª¤¯¤Ü¡¦¤è¤·¤È¡Ë
1982Ç¯£¶·î£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¹ñ¸«¹âÂ´¶È¸å¡¢2001Ç¯¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÆþ¤ê¡£J2¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£2006Ç¯¤Ë£ÃÂçºå¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¢¿À¸Í¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¡¢2013Ç¯¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡££³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢FCÅìµþ¡¢Àîºê£Æ¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¢£ÃÂçºå¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«£×ÇÕ¡¢2014Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ë£×ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¡£¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥Á60»î¹ç½Ð¾ì¡¢£¶ÆÀÅÀ¡£