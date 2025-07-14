¡Ö¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×µð¿Í¡¦²µºäÃÒ¤¬¥¤¥Á¥í¡¼»á¤«¤é¼õ¤±¤¿¸ÀÍÕ¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼¤Ç³Ø¤ó¤À¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë
¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼3A¤Î¥¿¥³¥Þ¤«¤éµð¿Í¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿²µºäÃÒÁª¼ê¤¬13Æü¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤È¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²µºäÁª¼ê¤Ï31ºÐ¤Î³°Ìî¼ê¡£2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤Þ¤Ç468»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂàÃÄ¸å¤Ï¥á¥¥·¥³¥ê¡¼¥°¤äÊÆ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼3A¤Î¥¿¥³¥Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç²µºäÁª¼ê¤Ï¡¢³¤³°¤Ç³Ø¤Ó¡¢ÊÑ²½¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö°ÊÁ°ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³¤³°½Ð¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤äÄ¹ÂÇÎÏ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅðÎÝ¤ä¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤òËá¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯6·î¤Î½é½Ü¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕ¤ÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ëµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£²µºäÁª¼ê¤Ï¡Ö¤½¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¯¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¶¤ì¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ç¾¡Éé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤âÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æº£¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡×¤È¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Îý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÅÀ¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥¢¥¦¥È¤Î¤Ê¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤ë°ìÂÇ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£