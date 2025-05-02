¡ÚÆó¸ÔÉÔÎÑ¡Û±ÊÌî²ê°êCM½Ð±é¤Ç¡ÈÉÔÇã±¿Æ°¡É¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿°Õ³°¤Ê¾¦ÉÊ¡¡¥Ý¥¹¥È°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Î¼öÇû¤È¤Ï
¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ËÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¤È¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤È¤ÎÆó¸ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¡£À¶½ãÇÉ½÷Í¥¤È¤·¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤¿ÃÏ°Ì¤Ï°ìµ¤¤ËÊø¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢¥¥à¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÎø°¦´Ø·¸¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï4·î28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø±ÊÌî²ê°ê¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ô¸í²ò¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ê·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¡Õ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1Ê¬¤Û¤É¤Î·Á¼°Åª¤Ê¼Õºá¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤ÎÂ³Êó¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤¬¤µ¤é¤ËµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡±ÊÌî¤Ï¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¢¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤äCM¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ëTBS¤Ï¡¢±ÊÌî¤Î½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤ÆÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£CM¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÀìÌçÅ¹¤Î¥¢¥¤¥·¥Æ¥£¤¬CMÆ°²è¤òºï½ü¤¹¤ë¤â¡¢¤â¤È¤â¤È4·îËö¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÉ½ÌÌ¾å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡È¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¶ì¸À¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ôsk-II¡¢±ÊÌî²ê°ê¤Á¤ã¤ó»È¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤Ê¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¼çÉØÁØ¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¤·¡Ä°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¤Þ¤ÀCMÎ®¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢CM¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤â¤¦SK-II/¥¨¥¹¥±¡¼¥Ä¡¼¡ÊSK2¡Ë ¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¼«Ê¬¤âÊì¤â»È¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»È¤Ã¤Æ¤Æµ¤Ê¬¤¬¡Õ
¡Ô±ÊÌî²ê°ê¡¢SKII¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡©ÉáÄÌ¤Ë½Ð¤¿½¹Ê¹¤¬½÷À¤ÎÅ¨¤¹¤®¤ÆCM»È¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ê¤é·ù°´¶¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¥ª¡¼¥é¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹»È¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÈþÍÆ±Õ¤âDior¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¡Õ
¡¡¥¨¥¹¥±¡¼¥Ä¡¼¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎSK-II¤ÎCM¤Ë±ÊÌî¤¬½Ð±é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖSK-II¤ÎCM¤È¤¤¤¨¤Ð½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£±ÊÌî¤µ¤ó¤ÏÊóÆ»¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ï¡È¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë½÷Í¥¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢À¶½ãÇÉ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò°½À¥¤µ¤ó¤Ë½Å¤Í¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£CM¤Øµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¡È¥Ý¥¹¥È°½À¥¤Ï¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç°ìÅ¾¡¢¤à¤·¤í¡È¼öÇû¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥¹¥á¡¦²½¾ÑÉÊ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£½Ð±é¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´¶ÅÙ¤¬¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£SK-II¤Ï°¦¹¥¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë±ÊÌî¤µ¤ó¤¬»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡±ÊÌî¤Ï¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£