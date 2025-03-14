¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤¬¥É¥ê¥Õ¥È¡© ¡ÖÌÌÇò¤¤¤±¤É¡¢¤Õ¤¶¤±¤¹¤®¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¯¿·ºî¡¢È¯°Æ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥ê¥«¤Á¤ã¤ó
¡¡2025Ç¯¤Ç55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Î¡Ø¥È¥ß¥«¡Ù¡£2015Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥È¥ß¥«¡É¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¤â¡¢º£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊµÇ°¤¹¤Ù¤º£Ç¯¡¢¿·ºî¤Î¥×¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¤¬È¯Çä¡£Âç¿Í¸þ¤±¤À¤±¤Ë¡¢3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡È¥É¥ê¥Õ¥È¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥È¥ß¥«¤¬¥É¥ê¥Õ¥È¤¹¤ë¡Ä¤È¤Ï¤¤¤«¤Ë¡© ¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Ë¡¢°Õ³°¤Ê³«È¯ÈëÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤Ï·ãÇ®!! ¥È¥ß¥«¤¬¥É¥ê¥Õ¥È¡ªÇò±ì¡ª¥¹¥¡¼¥ë²»¡ª ¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¥¿¥¤¥×
¢£Çò±ì¤Ë¥¹¥¡¼¥ë²»¡ÄÂç¿Í¤Î¿´¤¯¤¹¤°¤ë¥È¥ß¥«¤Î¥É¥ê¥Õ¥È¡¢¡ÈÆ¬Ê¸»úD¡É¤È¡È¥ï¥¤¥¹¥Ô¡É¤òµ¯ÍÑ
¡¡2024Ç¯¤Î½©¤Ë¡Ö¥È¥è¥¿¥«¥í¡¼¥é ¥ì¥Ó¥ó¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢100¼Ö¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡£Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô1,700ËüÂæ¤âÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Î¤¦¤ÁÌó60¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬Âç¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÂç¿Í¤¬ËÜµ¤¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î2·î¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥«¡¼¤ò¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¡Ötomica¡Ü¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¡Ø£ô£ï£í£é£ã£á £Ç£Á£Ò£Á£Ç£Å¡Ù¤¬È¯Çä¡£¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¡ª¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÍ·¤Ù¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÂç¿Í¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¡Ä¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Áá¤¯¤â¼«Ê¬Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ß¥«¥Õ¥¡¥ó¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂ³¤¯3·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ß¥«¤ò¥É¥ê¥Õ¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ø¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à£õ£î£ì£é£í£é£ô£å£ä¡¡£Ä£Ò£É£Æ£Ô¡¡£Ô£Õ£Ò£Î¡¡£Ó£Ô£Á£Ç£Å¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤«¤éÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«Ãæ¤Î¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤ÈÂç¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤Î£²ºîÉÊ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤À¡£³Æ¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ê¤É¤È¶¦¤ËÇò±ì¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥È¥ß¥«¤¬¥É¥ê¥Õ¥È¤·¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¡¼¥ë²»¤Ê¤É¤âºÆ¸½¡£¤Ê¤ó¤È¤âÂç¿Í¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£ºÝÎ©¤Ä¥¿¡¼¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£
¡¡¥È¥ß¥«»ö¶ÈÉô´ë²è³«È¯²Ý¤ÎËÜ²ÏÌÀ¹»á¤Ï¡¢¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤ÏÀª¤¤Åª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤é¡ØÌÌÇò¤¤¤±¤É¡¢¤Õ¤¶¤±¤¹¤®¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°¦¤Ë°î¤ì¤¿È¿¶Á¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤Ë´ë²è¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¡Ö¥ß¥Ë¥«¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥É¥ê¥Õ¥È¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤¬ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÂ¿¤¯¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤â¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤ëÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï·àÃæ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ø¤â¤¦¡¢¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¨¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç²¡¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¡¡Â¿¾¯¤Î¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö´¶¤ò¾ú¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢³«È¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤È¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥É¥ê¥Õ¥È¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿´Áþ¤¤±é½Ð¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¥É¥ê¥Õ¥È·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¿¤«¤Ö¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö2021Ç¯¤Ë¡Ø¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¤ÎÇÉÀ¸¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à£õ£î£ì£é£í£é£ô£å£ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¼ÖÎ¾¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥É¥ê¥Õ¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤È¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¢£¥É¥ê¥Õ¥È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÇò±ì¡¢È¯°Æ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥«¤Á¤ã¤ó
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¿¡¼¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¡¼¥ë²»¤ä7¿§¤ÎLED¡¢¥É¥ê¥Õ¥È»þ¤Ë¥¿¥¤¥ä¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤ëÇò±ì¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ß¥Ë¥«¡¼¤ò¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾è¤»¤ë¾¦ÉÊ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¤¦¤Þ¤¯³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¤Ç°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥É¥ê¥Õ¥È¤ÎÆ°¤¤ÎÉôÊ¬¡£1¤Ä¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¼ÒÆâ¤Î¿Í¤Ë¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤Û¤É¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç¥É¥ê¥Õ¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬(¾Ð)¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬½Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¤È¤È¤â¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÇò±ì¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¾¦ÉÊ¤«¤é»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤ÎÇò±ì¤Ï¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ø¤â¤¯¤â¤¯¥¸¥å¡¼¥¸¥å¡¼ ¤Ë¤®¤ä¤«¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤«¤é»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÆù¤äÌîºÚ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¥ß¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤Æ±ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¡¢È¯ÁÛ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥É¥ê¥Õ¥È¤ÎÇò±ì¤¬¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡Ä¡£¤Þ¤µ¤Ë´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤À¤¬¡¢ËÜ²Ï»á¤Ï¤½¤³¤Ë¤â³Î¸Ç¤¿¤ëââ»ý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜºî¤Ï¡È¥Û¥Ó¡¼¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È´á¶ñ¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¡Ö¥Û¥Ó¡¼¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ë¡¢Ãé¼Â¤Ëºî¤ë¤«¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÃÍ¤¬Ä¥¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±µæ¶Ë¤ÎºÆ¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ø¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¤ä¡Øtomica¡Ü¡Ù¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¶½Ì£¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¥¢¥½¥Ó¿´¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¨¤ì¤Æ³Ú¤·¤ß¡¢Í·¤ó¤Ç´¶¾ð¤¬Æ°¤¯´á¶ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥±¡¼¥¹¤òÉô²°¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼´¶¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÂç¿Í¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢¡Øtomica¡Ü¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÛÁü¤·¡¢¿¨¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ËÜ²Ï»á¤Ï¡Ö»þ´Ö¤òËº¤ì¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢Ë×ÆþÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤äÌþ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ëº£¸å¤â¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ì¤Íè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æü¾ï¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢²¿¤«¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¸½Âå¡£¤¿¤È¤¨°ì»þ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¡¢Í·¤Ö»þ´Ö¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤À¡£Âç¿Í¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÂç¿Í¤òËº¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¾¯¤·¤À¤±¡¢¤ªÉô²°¤Ç¥É¥ê¥Õ¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¶½¤À¡£
¡ÊÊ¸¡§°ëÉôÀµÏÂ¡Ë
¡ÊC¡Ë £Ô£Ï£Í£Ù
¡ÊC¡Ë¤·¤²¤Î½¨°ì¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
¡ÊC¡ËUniversal City Studios LLC.All Rights Reserved.
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤Ï·ãÇ®!! ¥È¥ß¥«¤¬¥É¥ê¥Õ¥È¡ªÇò±ì¡ª¥¹¥¡¼¥ë²»¡ª ¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¥¿¥¤¥×
¢£Çò±ì¤Ë¥¹¥¡¼¥ë²»¡ÄÂç¿Í¤Î¿´¤¯¤¹¤°¤ë¥È¥ß¥«¤Î¥É¥ê¥Õ¥È¡¢¡ÈÆ¬Ê¸»úD¡É¤È¡È¥ï¥¤¥¹¥Ô¡É¤òµ¯ÍÑ
¡¡¤³¤Î2·î¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥«¡¼¤ò¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¡Ötomica¡Ü¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¡Ø£ô£ï£í£é£ã£á £Ç£Á£Ò£Á£Ç£Å¡Ù¤¬È¯Çä¡£¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¡ª¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÍ·¤Ù¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÂç¿Í¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¡Ä¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Áá¤¯¤â¼«Ê¬Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ß¥«¥Õ¥¡¥ó¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂ³¤¯3·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ß¥«¤ò¥É¥ê¥Õ¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ø¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à£õ£î£ì£é£í£é£ô£å£ä¡¡£Ä£Ò£É£Æ£Ô¡¡£Ô£Õ£Ò£Î¡¡£Ó£Ô£Á£Ç£Å¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤«¤éÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«Ãæ¤Î¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤ÈÂç¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤Î£²ºîÉÊ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤À¡£³Æ¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ê¤É¤È¶¦¤ËÇò±ì¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥È¥ß¥«¤¬¥É¥ê¥Õ¥È¤·¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¡¼¥ë²»¤Ê¤É¤âºÆ¸½¡£¤Ê¤ó¤È¤âÂç¿Í¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£ºÝÎ©¤Ä¥¿¡¼¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£
¡¡¥È¥ß¥«»ö¶ÈÉô´ë²è³«È¯²Ý¤ÎËÜ²ÏÌÀ¹»á¤Ï¡¢¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤ÏÀª¤¤Åª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤é¡ØÌÌÇò¤¤¤±¤É¡¢¤Õ¤¶¤±¤¹¤®¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°¦¤Ë°î¤ì¤¿È¿¶Á¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤Ë´ë²è¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¡Ö¥ß¥Ë¥«¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥É¥ê¥Õ¥È¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤¬ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÂ¿¤¯¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤â¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤ëÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï·àÃæ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ø¤â¤¦¡¢¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¨¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç²¡¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¡¡Â¿¾¯¤Î¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö´¶¤ò¾ú¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢³«È¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤È¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥É¥ê¥Õ¥È¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿´Áþ¤¤±é½Ð¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¥É¥ê¥Õ¥È·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¿¤«¤Ö¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö2021Ç¯¤Ë¡Ø¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¤ÎÇÉÀ¸¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à£õ£î£ì£é£í£é£ô£å£ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¼ÖÎ¾¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥É¥ê¥Õ¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤È¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¢£¥É¥ê¥Õ¥È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÇò±ì¡¢È¯°Æ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥«¤Á¤ã¤ó
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¿¡¼¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¡¼¥ë²»¤ä7¿§¤ÎLED¡¢¥É¥ê¥Õ¥È»þ¤Ë¥¿¥¤¥ä¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤ëÇò±ì¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ß¥Ë¥«¡¼¤ò¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾è¤»¤ë¾¦ÉÊ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¤¦¤Þ¤¯³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¤Ç°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥É¥ê¥Õ¥È¤ÎÆ°¤¤ÎÉôÊ¬¡£1¤Ä¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¼ÒÆâ¤Î¿Í¤Ë¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤Û¤É¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç¥É¥ê¥Õ¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬(¾Ð)¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬½Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¤È¤È¤â¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÇò±ì¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¾¦ÉÊ¤«¤é»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤ÎÇò±ì¤Ï¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ø¤â¤¯¤â¤¯¥¸¥å¡¼¥¸¥å¡¼ ¤Ë¤®¤ä¤«¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤«¤é»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÆù¤äÌîºÚ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¥ß¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤Æ±ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¡¢È¯ÁÛ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥É¥ê¥Õ¥È¤ÎÇò±ì¤¬¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡Ä¡£¤Þ¤µ¤Ë´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤À¤¬¡¢ËÜ²Ï»á¤Ï¤½¤³¤Ë¤â³Î¸Ç¤¿¤ëââ»ý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜºî¤Ï¡È¥Û¥Ó¡¼¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È´á¶ñ¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¡Ö¥Û¥Ó¡¼¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ë¡¢Ãé¼Â¤Ëºî¤ë¤«¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÃÍ¤¬Ä¥¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±µæ¶Ë¤ÎºÆ¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ø¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¤ä¡Øtomica¡Ü¡Ù¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¶½Ì£¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¥¢¥½¥Ó¿´¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¨¤ì¤Æ³Ú¤·¤ß¡¢Í·¤ó¤Ç´¶¾ð¤¬Æ°¤¯´á¶ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥±¡¼¥¹¤òÉô²°¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼´¶¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÂç¿Í¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢¡Øtomica¡Ü¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÛÁü¤·¡¢¿¨¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ËÜ²Ï»á¤Ï¡Ö»þ´Ö¤òËº¤ì¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢Ë×ÆþÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤äÌþ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ëº£¸å¤â¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ì¤Íè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æü¾ï¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢²¿¤«¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¸½Âå¡£¤¿¤È¤¨°ì»þ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¡¢Í·¤Ö»þ´Ö¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤À¡£Âç¿Í¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÂç¿Í¤òËº¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¾¯¤·¤À¤±¡¢¤ªÉô²°¤Ç¥É¥ê¥Õ¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¶½¤À¡£
¡ÊÊ¸¡§°ëÉôÀµÏÂ¡Ë
¡ÊC¡Ë £Ô£Ï£Í£Ù
¡ÊC¡Ë¤·¤²¤Î½¨°ì¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
¡ÊC¡ËUniversal City Studios LLC.All Rights Reserved.