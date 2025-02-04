Âç¿Í¸þ¤±¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ü¡¼¥ë¡×¿·È¯Çä¡ª¿·¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦...¡£
¿¹±ÊÀ½²Û¤Ï¡¢2025Ç¯2·î4Æü¤«¤é¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¥Á¥ç¥³¥Ü¡¼¥ë¡ã¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡ä¡×¡Ö¥°¥ß¥Á¥ç¥³¥Ü¡¼¥ë¡ã¤Ö¤É¤¦Ì£¡ä¡×¡Ö¥°¥ß¥Á¥ç¥³¥Ü¡¼¥ë¡ã¥ì¥â¥óÌ£¡ä¡×¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉü¹ïÈÇ¤¤¬¤¨¤ë¥¥ç¥í¤Á¤ã¤ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ü¡¼¥ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ê¿©´¶¤Î¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¥Á¥ç¥³¥Ü¡¼¥ë¡ã¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡ä¡×¤È¡¢¥°¥ß¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥°¥ß¥Á¥ç¥³¥Ü¡¼¥ë¡ã¤Ö¤É¤¦¥°Ì£¡ä¡×¡Ö¥°¥ß¥Á¥ç¥³¥Ü¡¼¥ë¡ã¥ì¥â¥óÌ£¡ä¡×¤¬¿·È¯Çä¡£
¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ü¡¼¥ë¡ã¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡ä¡×¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¤WßäÀù¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¥¯¥ê¥¹¥×ÁØ¤È¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥Ï¡¼¥É¿©´¶¤È¿©¤Ù±þ¤¨¡¢±£¤·Ì£¤Î¥í¥ì¡¼¥Ì»º´ä±ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤È¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥°¥ß¥Á¥ç¥³¥Ü¡¼¥ë¡ã¤Ö¤É¤¦Ì£¡ä¡×¡Ö¥°¥ß¥Á¥ç¥³¥Ü¡¼¥ë¡ã¥ì¥â¥óÌ£¡ä¡×¤Ï¡¢³ú¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë²Ì½ÁÆþ¤ê¥°¥ß¤òÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ß¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È³ú¤ß¿´ÃÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤¤¤º¤ì¤â¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥°¥ß¥Á¥ç¥³¥Ü¡¼¥ë¡ã¥ì¥â¥óÌ£¡ä¡×¤Î¤ß¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2·î4Æü¤«¤é9·î2Æü¤Þ¤Ç¡¢Ê¿À®½é´ü¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡Ö¥¥ç¥í¤Á¤ã¤ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¤¤¬¤¨¤ë¥¥ç¥í¤Á¤ã¤ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬Åö¤¿¤ë¡ÖÉü¹ïÈÇ¡ª¤¤¬¤¨¤ë¥¥ç¥í¤Á¤ã¤óÅö¤¿¤ë¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉü¹ïÈÇ¤¤¬¤¨¤ë¥¥ç¥í¤Á¤ã¤ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¤¦¤µ¤®¡¦¤ê¤¹¡¦¤«¤¨¤ë¡¦¤µ¤«¤Ê¤ÎÁ´£´¼ïÎà¡£
Ëè·îÃêÁª¤Ç¡¢¹ç·×960¿Í¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊçÊýË¡¤äÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï2·î4Æü11»þ°Ê¹ß¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô