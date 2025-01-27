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Google agrees to crack down on fake reviews for UK businesses - The Verge
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Google commits to combating fake reviews in the UK after 5-year probe | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/01/24/google-commits-to-combatting-fake-reviews-in-the-uk-after-5-year-probe/
Google agrees to crack down on fake reviews for UK businesses | Google | The Guardian
https://www.theguardian.com/technology/2025/jan/24/google-fake-reviews-uk-star-ratings-cma
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