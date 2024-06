ディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』が、2024年最大のオープニング興行収入を記録したことがわかった。2023年No.1映画『バービー』以来の大ヒットスタートを見せている。

米によれば、『インサイド・ヘッド2』米初週末の興行収入は1億5,500万ドル。現時点で2024年公開作品No.1、No.2に位置している(8,250万ドル)や『ゴジラxコング 新たなる帝国』(8,000万ドル)の2倍に迫る勢いだ。

世界累計の興行収入では2億9,500万ドルを突破。メキシコ、韓国、イギリス、ドイツ、フィリピンといった国々でヒットを記録している。日本やフランス、イタリア、スペイン、中国といったメジャー市場での公開も控えており、今後も記録は伸長していく見込み。は10億ドルを超える可能性があるとも伝えている。

ディズニー&ピクサーといえば、劇場公開作として製作された『ソウルフル・ワールド』(2020)『あの夏のルカ』(2021)『私ときどきレッサーパンダ』(2022)の3作がコロナ禍によりでの配信スルーとなった。続く『バズ・ライトイヤー』(2022)から従来の劇場公開が復活したものの、直近の『マイ・エレメント』まで興行的に苦戦を強いられていた。

『インサイド・ヘッド2』はそんなディズニー&ピクサーの復活を告げることになりそうだ。米国での初動成績は、『トイ・ストーリー4』(2019)や『ファインディング・ドリー』(2016)といった大ヒット作品を上回り、『インクレディブル・ファミリー』(2018)に次ぐピクサー史上歴代2位。世界興収での新記録樹立にも期待したい。

日本では8月1日(木)より公開を迎える『インサイド・ヘッド2』では、思春期を迎え、高校入学という人生の大きな転機を迎えた少女・ライリーが主人公。ライリーを子どもの頃から見守って来た頭の中の感情・ヨロコビやカナシミたちの前に、ある日、シンパイ率いる“大人の感情”たちが現れたことで、感情の嵐が巻き起こっていく……。脚本は、前作から続投でメグ・レフォヴが担当。監督は『モンスターズ・ユニバーシティ』などでストーリースーパーバイザーとして実力を磨いてきたケルシー・マンが務める。

ディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』は8月1日(木)公開。

