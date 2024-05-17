¡ÈÅÔÃÎ»öÁª¡É½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤ÎÀÐ´Ý»á¡Ö½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¡×¡¡°ìÊý¡¢¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤è¤¯Â¸¤¸¾å¤²¤Þ¤»¤ó¡×¡Ä¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡È´´Éô¡É½ÐÇÏ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ë
ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤Î´´Éô¤é¤¬¡¢Áªµó¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢Î¨Ä¾¤ÊÊª¸À¤¤¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¹Åç¸©¤Î°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÏÇ¤´üÅÓÃæ¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×´´Éô¤éÂáÊá¤ÇÅÔÃÎ»öÁª½ÐÇÏ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾ðÀª¤Ë
·Ù»¡¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂÎ¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¡£
Ä©È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï°ÛÍÍ¤Ë±Ç¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ëºÝ¤â¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Èô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¥«¥á¥é¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¤³¤ÎÃË¤Ï¡¢½°µÄ±¡Åìµþ15¶è¤ÎÊä·çÁªµó¤Ç¤Û¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÁªµó³èÆ°¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢17Æü·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×ÂåÉ½¡¦¹õÀîÆØÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´´»öÄ¹¤Îº¬ËÜÎÉÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢±¿Æ°°÷¤Î¿ùÅÄÍ¦¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤È¡¢¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤Î3¿Í¤¬¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤ÎÂåÉ½¤é¤ÎÂáÊá¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡£
¹õÀîÆØÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê4·î16Æü¡¢¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×YouTube¤è¤ê¡Ë¡§
¾®ÃÓ¡Á¡ª¾®ÃÓ¡Á¡ª¤ª¤ì¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤â½Ð¤ë¤«¤é¤Í¡Á¡£
¹õÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢6·î20Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤ëÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤ò¤¹¤Ç¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ç½ÐÇÏ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾ðÀª¤Ë¡£
¡ÈÃíÌÜ»ÔÄ¹¡É¤¬ÅÔÃÎ»öÁª½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ
º®ÌÂ¤ÎÍÍÁê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿ÅÔÃÎ»öÁª¤Ç17Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹Åç¡¦°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹ ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê17Æü¸á¸å1»þ²á¤®¡Ë¡§
»ä¡¢ÀÐ´Ý¿Æó¤Ï¡¢¼¡¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç¡¦°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»ÔÄ¹¡Ê41¡Ë¡£
Ç¤´üÅÓÃæ¤Î¸½¿¦»ÔÄ¹¤¬¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÀÐ´Ý»á¤Ï¡¢¡ÈÎ¨Ä¾¤ÊÊª¸À¤¤¡É¤ÇÄ©¤ó¤ÀµÄ²ñ¤È¤Î±þ½·¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹Åç¡¦°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹ ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê2022Ç¯6·î¡Ë¡§
¡ÊµÄ°÷¤¬¡ËµïÌ²¤ê¤ò¤¹¤ë¡£°ìÈÌ¼ÁÌä¤·¤Ê¤¤¡£ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤¡£ÃÑ¤òÃÎ¤ì¡¢ÃÑ¤ò¡ª
4Ç¯Á°¡¢½é¤á¤Æ»ÔÄ¹Áª¤ËÄ©¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤¬Îø¿Í¡×¤È¡¢ÃÏ¸µ°¦¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐ´Ý»á¡£
¤Ê¤¼ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ËÄ©¤à¤Î¤«¡£
¹Åç¡¦°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹ ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê17Æü¸á¸å1»þ²á¤®¡Ë¡§
°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ò¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Í¥Àè¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÁªµó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤éÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹Åç¡¦°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹ ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê17Æü¸á¸å1»þ²á¤®¡Ë¡§
4Ç¯Á°¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅÔÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤ÎÂè°ì¤Ë¡¢¡ÈÅìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¡É¤«¤é¡ÈÂ¿¶ËÊ¬»¶¡É¤Ø¤òµó¤²¤¿¡£
¹Åç¡¦°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹ ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê17Æü¸á¸å1»þ²á¤®¡Ë¡§
¾®ÃÓÃÎ»ö¡¢¸øÌó¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¡È¥¼¥í¡É¤ò·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¿Í¸ý½¸Ãæ¡¦²áÌ©¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»¤ß¤ä¤¹¤µ¡¢¤³¤ì¤òÅìµþ¤ÇÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃÏÊý¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡£°ìµóÎ¾ÆÀ¡£¾®ÃÓÃÎ»ö¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥Ø¡¼¥Ù¥ó¡×¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÔÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¡¢2´ü8Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¾®ÃÓ»á¤Ø¤ÎÂÐ¹³°Õ¼±¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢À¯ÅÞ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÀÐ´Ý»á¡£
²ñ¸«¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¼«¤é¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¹Åç¡¦°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹ ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê17Æü¸á¸å1»þ²á¤®¡Ë¡§
º£¤Þ¤ÇÎÐ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÎÁªµó¤Î¼Ì¿¿¤âÎÐ¤Ç¡¢ÎÐ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤ÈÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥í¤«¤Ö¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÎÐ¤òÈò¤±¡¢»ç¤ò¾¡Éé¥«¥é¡¼¤ËÁª¤ó¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ï¡Ö3´üÌÜ¡×¤Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ä
¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸¤³¤í¡¢»ç¤Î¾åÃå¤òÃå¤ÆÄêÎã²ñ¸«¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¡£
3´üÌÜ¤ÎÅÔÀ¯¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä
¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ê17Æü¸á¸å2»þ²á¤®¡Ë¡§
º£ »ä¡¢¸½¿¦¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËèÆü¤Î¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡È¼ï¤Þ¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ º£¤Î¤ªÅú¤¨¤Ï¡¢3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ê17Æü¸á¸å2»þ²á¤®¡Ë¡§
º£¡¢¸½¿¦¤È¤·¤ÆÌÜ²¼¤Î²ÝÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â°Ê²¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åìµþ¤Ø¤Î°ì¶Ë½¸Ãæ²ò¾Ã¤ò·Ç¤²¡¢17Æü¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐ´Ý»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ê17Æü¸á¸å2»þ²á¤®¡Ë¡§
¤¹¤Ç¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï½½¿ôÌ¾¤¤¤ë¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ì¶Ë½¸Ãæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤è¤¯Â¸¤¸¾å¤²¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÔÃÎ»öÁª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÆÈ¼«¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤ë¹½¤¨¤Ç¡¢¾®ÃÓ»á¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÏ¢·È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤Ë¡£
¤Þ¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤ÎÌîÅÞ¤Ï¡¢¸½ºß¸õÊä¼Ô¤ÎÁªÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È!¡×5·î17ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë