¥í¥·¥¢·³¡¢Ì±´Ö¿ÍÊá¤é¤¨¡Ö¿Í´Ö¤Î½â¡×¤Ë ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼çÄ¥
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¤Ï16Æü¡¢ËÌÅìÉô¥Ï¥ë¥¥¦¡ÊKharkiv¡Ë½£¤Ë¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆºÆ¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¿¥í¥·¥¢·³¤¬¡¢¹ñ¶¶á¤¯¤ÎÄ®¥Ü¥¦¥Á¥ã¥ó¥¹¥¯¡ÊVovchansk¡Ë¤ÇÌ±´Ö¿Í¿ô½½¿Í¤òÊá¤é¤¨¤Æ¡Ö¿Í´Ö¤Î½â¡×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ë¥¥¦½£·Ù»¡¤ÎÁÜººÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢¡Ö35¡Á40¿Í¡×¤¬¥í¥·¥¢¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¡¢¿ÒÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏÈà¤é¤òÁ°Àþ»ÊÎáÉô¤Î¶á¤¯¤Î1¤«½ê¤Ë½¸¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í´Ö¤Î½â¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡Ö¿Í¼Á¤ÎÃæ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¡£Ä®¤Ë¤Ï¼ç¤Ë¼«Âð¤òÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡AFP¤ÏÁÜººÀÕÇ¤¼Ô¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Ë¸¡¾Ú¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥í¥·¥¢·³¤¬Àè½µ¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ïº£½µ¡¢Ìó9000¿Í¤òÈòÆñ¤µ¤»¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥Ï¥ë¥¥¦½£¡¢ÈòÆñ¼Ô¿ôÀé¿Í¤Ë ¥í¥·¥¢·³¹¶·â¡Ö¤Û¤Ü24»þ´Ö¡×
¡¦ÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¡¢¥¡¼¥¦¤Ç¡Ö¥®¥¿¡¼³°¸ò¡×»î¤ß °ìÉô¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¤«¤éÈãÈ½
¡¦¥·¥ç¥¤¥°¡¦¥í¥·¥¢¹ñËÉÁê¡¢ÂàÇ¤¤Ø ¸åÇ¤¤ËÁ°Âè1Éû¼óÁê ¥×¡¼¥Á¥ó»á
¡¡¥Ï¥ë¥¥¦½£·Ù»¡¤ÎÁÜººÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢¡Ö35¡Á40¿Í¡×¤¬¥í¥·¥¢¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¡¢¿ÒÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏÈà¤é¤òÁ°Àþ»ÊÎáÉô¤Î¶á¤¯¤Î1¤«½ê¤Ë½¸¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í´Ö¤Î½â¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡Ö¿Í¼Á¤ÎÃæ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¡£Ä®¤Ë¤Ï¼ç¤Ë¼«Âð¤òÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡AFP¤ÏÁÜººÀÕÇ¤¼Ô¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Ë¸¡¾Ú¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥í¥·¥¢·³¤¬Àè½µ¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ïº£½µ¡¢Ìó9000¿Í¤òÈòÆñ¤µ¤»¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥Ï¥ë¥¥¦½£¡¢ÈòÆñ¼Ô¿ôÀé¿Í¤Ë ¥í¥·¥¢·³¹¶·â¡Ö¤Û¤Ü24»þ´Ö¡×
¡¦ÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¡¢¥¡¼¥¦¤Ç¡Ö¥®¥¿¡¼³°¸ò¡×»î¤ß °ìÉô¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¤«¤éÈãÈ½
¡¦¥·¥ç¥¤¥°¡¦¥í¥·¥¢¹ñËÉÁê¡¢ÂàÇ¤¤Ø ¸åÇ¤¤ËÁ°Âè1Éû¼óÁê ¥×¡¼¥Á¥ó»á