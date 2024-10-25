米政府系のボイス・オブ・アメリカ（VOA）は、ウクライナ軍の情報機関が、北朝鮮軍の部隊がウクライナとの国境に隣接するロシアのクルスク州の戦線に到着したと声明で明らかにしたと報じた。声明は、3人の将軍、500人の将校を含む約1万2000人の兵士が、ロシアの5か所の基地で訓練を受けているとしている。一方、米政府系のラジオ・フリー・アジア（RFA）は、今回の北朝鮮からの兵力の派遣について、ロシア国内での徴兵がうまく行っ