マリア・シャラポワさん＝2019年（共同）国際テニス殿堂は24日、女子の元世界ランキング1位でロシア出身の名選手、マリア・シャラポワさんの殿堂入りが決まったと発表した。四大大会のシングルスで通算5勝を挙げ、女子で史上10人目の四大大会全制覇を達成した。男子ダブルスで最多の四大大会通算16勝など活躍した米国の双子、ボブ・ブライアンさん、マイク・ブライアンさんも殿堂入りした。