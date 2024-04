ゴールデンウィーク特別イベント！佐倉天然温泉 澄流(すみれ)「澄流で楽しむゴールデンウィーク」

2024年4月27日から5月6日まで、千葉県佐倉市の「佐倉天然温泉 澄流(すみれ)」でGW特別イベント「澄流で楽しむゴールデンウィーク」を開催します。

佐倉天然温泉 澄流(すみれ)「澄流で楽しむゴールデンウィーク」

店舗名称 :佐倉天然温泉 澄流(すみれ)

営業時間 :7:00〜24:00

定休日 :3月・6月・9月・12月の第2木曜日

アクセス :京成本線「臼井」駅より車で5分

駐車場 :151台

延べ床面積:1614.6平方メートル

所在地 :〒285-0831 千葉県佐倉市染井野4-7-3

TEL :043-497-2625(風呂にゴー)

【施設内容】(男女共)

4種類の露天風呂 :源泉かけ流し岩風呂 源泉くつろぎの湯

高濃度炭酸泉 源泉寝ころび湯

4種類の屋内風呂 :源泉主浴 爽楽の湯(ジェットバス) 気泡湯 水風呂

2種類のサウナ :熱風オートロウリュ よもぎ泥塩サウナ

3種類の岩盤浴 :熱響の間 蒸香(じょうこう)の間 石癒(いやし)の間

リラクゼーション:整体 フットケア アカスリ

食事施設 :湯けむりレストランPALM

無料休憩所 :休憩処、ラウンジ

有料休憩所 :岩盤専用ラウンジ

その他 :マッサージチェア ゲームコーナー 漫画コーナー 喫煙所

【料金(税込)】

入館料大人 :平日950円 土日祝1,100円 回数券8,800円(10回分)

入館料小人(中学生未満):平日500円 土日祝600円

岩盤浴600円

※GW期間(4/27〜5/6)は土日祝日料金となります。

【温泉】

pH値7.54

泉質…含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉(高張性・弱アルカリ性・低温泉)

効能…きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症

今回のイベントは井上勝正さんによるアウフグースや、毎日実物の替わり湯、豪華景品が当たる宝くじ、お土産コーナーで沖縄フェア開催、お食事処でソフトドリンク&かき氷100円キャンペーンやお菓子つかみ取り開催など多数のイベントが用意されています。

■アウフグースイベント開催

岩盤浴蒸香の間(じょうこうのま)にてアウフグースイベントを開催します。

5月1日(水)サウナそのもの【井上勝正】

開催時間:15:10/17:10/19:10

サウナそのもの【井上勝正】

5月11日(土)心地よい風と香りを届ける熱波師【はね】

開催時間:15:10/17:10/19:10

今回で3回目の参戦の女性熱波師「はね」。

香りマニアには必見の熱波。

アロマを最大限駆使し、心地よい風だけでなく、心地よい香りまで届ける熱波を披露。

5月18日(土)澄流社員熱波師【ソニック・零】

開催時間:15:10/17:10/19:10

相棒のロボ丸とともに、とにかくアツい熱波(爆熱波)を届ける澄流社員熱波師。

ロボ丸から輝く色鮮やかなLEDライトと、ロボ丸から奏でられる流行の音楽とともに、爆熱波を届ける。

5月25日(土)熱波シンガー【白樺タケル】

開催時間:18:10/19:10/20:10

サウナ北欧からやってきた、熱波師とシンガーソングライターの二足の草鞋で活躍する熱波師。

オリジナルミュージックで、chillaxアウフグースを届ける。

■実物を使用した替わり湯開催

毎日炭酸泉にて「実物を使用した替わり湯」を開催します。

4月27日(土)〜4月30日(火)【蓬(よもぎ)】

蓬(よもぎ)

5月1日(水)〜5月4日(土)【檜玉(ひのきだま)】

檜玉(ひのきだま)

5月5日(日)【こどもの日:菖蒲(しょうぶ)】

菖蒲(しょうぶ)

5月6日(月)【北海道上富良野産白樺ヴィヒタ】

北海道上富良野産白樺ヴィヒタ

普段と違った香りや雰囲気を楽しめます。

■超軟水水風呂で「ヨーグルトの湯」開催

岩泉の飲むヨーグルトをイメージした水風呂をこどもの日(5月5日)限定で開催します。

サウナ後のヨーグルト水風呂で甘くとろけるようなととのい体験を!

ヨーグルトの湯

■『澄流で鯉のぼりを探せ!』

開催期間:4月27日〜5月6日

館内に隠された鯉のぼりを3匹見つけて応募すると、抽選で澄流ペア入浴招待券を5組の方にプレゼントされます。

澄流で鯉のぼりを探せ!

■回数券購入で当たる!澄流くじ

開催期間:4月27日〜5月5日

期間中に回数券を購入されたお客様の中から抽選で、ローストビーフや澄流入浴招待券などが当たる宝くじを開催します。

当選発表日は5月6日(月)を予定しています。

※館内やホームページにて案内します。

回数券購入で当たる!澄流くじ

■金ウィーク!名前に「金」が入った方に澄流ロゴ入りタオルプレゼント!

開催期間:4月27日〜5月6日

※写真付きの証明書をご提示ください。

※一日一回限りの有効となります。

※「ゴールド」「ゴールデン」と入った方も対象です。

■湯けむりレストランPALMのGWイベント

湯けむりレストランPALMから3大イベントを用意致します。

第一弾 ソフトドリンク&かき氷 通常300円(かき氷は250円)がなんと100円(税込)!

第二弾 氷点下のエクストラコールドビール 通常690円がなんと550円(税込)!

第三弾 こどもの日企画 お子様メニュー注文でお菓子つかみ取り!

湯けむりレストランPALM GWイベント

■沖縄物産フェア開催!

開催期間:4月27日〜

フロント売店コーナーで沖縄のお土産を販売します。

定番の紅芋タルトやちんすこうから、シークワーサードリンクなど数多く用意致します。

沖縄物産フェア開催!

〜おすすめ商品〜

・御菓子御殿 元祖 紅いもタルト 1,080円(税込)

・雪塩ちんすこう 720円(税込)など。

■お土産コーナーサウナグッズ大量入荷!

お土産コーナーで購入して、澄流の爆風ロウリュサウナや岩盤浴で使おう!

〜おすすめ商品〜

・Iam Sauna Tシャツ 4,500円(税込)

・Vihta サウナハット 4,700円(税込)など。

サウナグッズ大量入荷!

そして今なら!指定のサウナグッズ購入で、サウナステッカープレゼント!

該当期間:4月27日〜5月6日

■スンドゥブフェア開催

湯けむりレストランPALM定番サウナ飯のスンドゥブ。

※こちらは5月中旬から開催予定です。

スンドゥブフェア開催

■「澄流」の魅力

1. 竹林を眺めながらゆっくり浸かれる天然温泉

澄流の泉質「含要素-ナトリウム-塩化物強塩泉」は塩分を多く含む通称「熱の湯」と呼ばれるほど身体が温まる源泉です。

身体が温まることにより、血流が良くなり指先やつま先まで温まるため、冷え性に効果があり、また身体に付着した温泉成分により湯上りには高い保湿効果があり、乾燥肌にも効果的と言われています。

竹林を眺めながら自家源泉「佐倉染井野温泉」をおたのしみください。

「澄流」の魅力

2. シャワーや水風呂、ジェットバス、炭酸泉で「超軟水」を使用

水道水に含まれる硬度成分は石けんの主成分である脂肪酸と結び付きやすく、水に溶けない石けんカスを生み出し、これが原因でお肌のつっぱりや髪のパサつき、泡立ちの悪さを引き起こします。

澄流の水は硬度が極端に低い「超軟水」を使用。

この超軟水の効果により、シャンプーをすると泡立ちがよく、髪にごわごわ感やきしみが出にくくなります。

お肌もしっとりすべすべになり、皮膚のバリア機能の高さによって乾燥から守ります。

■手ぶらで楽しむバーベキュー!「遠野式ジンギスカン」

岩手県遠野市では家族や行事の集まりで、七輪の代わりにブリキバケツで肉を焼く「バケツジンギスカン」文化があります。

澄流では食事処のテラス席でお手軽に遠野式バケツジンギスカンが楽しめます。

竹林を抜ける風を感じながら、家族や仲間と手ぶらでバーベキュー気分が味わえます。

春の思い出にいかがでしょうか?1人前1,980円(税込) 2名様〜予約可能

ジンギスカン予約TEL:043-312-0617

遠野式バケツジンギスカン

■「澄流」のサウナの魅力

1. 爆風オートロウリュサウナ

サウナ室内の赤ランプが点灯すると、澄流名物『爆風ロウリュ』開始の合図。

無機質なダクトから送られる熱風はサウナ室の壁や天井を伝い、全身を熱風で包み込みます。

※女性高温サウナは、ややおしとやかな『熱風ロウリュ』に設定しています。

爆風オートロウリュサウナ

2. 超軟水水風呂

サウナの後はメインディッシュの水風呂。

澄流の水風呂は、硬度が極端に低い「超軟水」を使用しています。

超軟水の柔らかな肌触りを全身でご体験下さい。

超軟水水風呂

3. 竹林を眺めながらの『最高のととのい体験』

澄流自慢の竹林を眺めながら外気浴。

都会の喧騒を忘れ、風に揺れる木々や竹のざわめき、鳥のさえずりに虫たちの合唱…。

最高に贅沢な外気浴を堪能できます。

竹林を眺めながら最高のととのい体験

4. よもぎ泥塩サウナ

ハーブの女王と言われるほど効果・効能があるとされるよもぎ。

ミネラルたっぷりの泥パックと塩との相乗効果で健康美へと導きます。

5. セルフロウリュサウナ(岩盤浴エリア)

友達同士はもちろん、カップルで楽しめる着衣型サウナです。

お客様自身で熱したストーンに水をかけることでロウリュができます。

室内では天然ハーブから独自の製法で抽出したアロマ水を球状に凍らせた「アロマイス」を熱したストーンの上に置いてロウリュする「アロマイスロウリュ」も楽しめます。

セルフロウリュサウナ

6.ミュージックロウリュサウナ(岩盤浴エリア)

30分に一回音楽に合わせて蒸気と熱風が発生するエンターテインメント型ロウリュ。

流行や季節に応じた音楽で楽しみながら発汗できます。

さらに、七色に光るステージライトとミラーボールで室内を照らすことにより、視覚でも楽しめる新感覚の岩盤浴です。

ミュージックロウリュサウナ

