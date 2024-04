サミール君は当時、友人らと魚釣りを終えたばかりで、池の中で泳ぎ始めたところ、魚が口の中に飛び込み喉の奥へ入り込んでしまった。パニックになったサミール君はその後、身振り手振りで魚が喉に詰まってしまったことを知らせたそうで、集まった人たちで魚を取り出そうとしたという。しかしどれも上手くいかず、サミール君は目に見えて容体が悪化。通報を受けて駆けつけた救急車でアカルタラの地域健康センターに救急搬送された。家族も一緒だった。同センターでも早速、医師のチームが魚を摘出しようと奮闘したが失敗し、サミール君の口からは血が流れ出し、呼吸にも問題が生じ始めた。当時の様子はカメラが捉えており、サミール君が大きく口を開けたままベッドに横になり、医師が2本の鉗子を入れて魚を掴もうとしているのが見て取れる。ところが何度やっても失敗し、サミール君は悶えて苦しそうにしているのが分かるのだった。そんな姿を目の当たりにした医師は「このままでは危険」と判断し、サミール君はより設備が整ったチャッティースガル州ビラースプルの病院に転院して緊急手術となった。こうして摘出されたのは、体長約7.6センチ(3インチ)の魚で、サミール君は先月30日の時点ではまだ医師の監視下に置かれていた。ただ命に別状はないとのことで、医師は「このようなケースは初めて」と衝撃を口にした。また動画を見た人々は「まさか、魚が口の中に飛び込むなんて!」「一日も早い回復を祈っている」「これは苦しかっただろう」といったコメントを寄せていた。ちなみに同様のケースは2022年にタイでも報告されており、素潜りをしていた男性の口の中に12センチの魚が飛び込み、医師らは1時間かけて魚を摘出していた。画像は『Public News Chhattisgarh 「बच्चे के गले में फंसी मछली को डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर निकाला बाहर, बच्चे की हालत अभी स्थिर !」』『News18 हिंदी 「तालाब में लगाई डुबकी... फिर बच्चे के साथ हुआ कुछ ऐसा, मुंह से निकलने लगा खून, डॉक्टर भी रह गए दंग」』『The Mirror 「Boy has fish removed from throat after it swam in his mouth while swimming in pond」(Image: Jam Press)』『Metro 「Fisherman almost choked to death when his catch jumped out of water and down his throat」(Picture: Viral Press)』『LADbible 「Doctors In Colombia Remove 18cm Fish From Man's Throat」』『New York Post 「Teen lucky to be alive after fish jumps in boat, stabs him in neck」(CEN/@PositivityMY)』『Oddity Central 「Man with Hoarse Voice Finds Leech Attached to His Throat」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)