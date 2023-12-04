¡ÈÃË¤¬²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ»É¤·¤¿¡É¡¡ ²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡È»¦³²¡É¡ÄÂè»°¼Ô¤ÎÈÈ¹Ô¤«¡¡²¬»³¡¦ÁÒÉß»Ô
²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Î½»Âð¤Ç»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4Æü¡¢ÁÒÉß»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ïµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢Êª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£¤½¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë²È¤Ç¤ÏÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÁÜºº°÷¤Ë¤è¤ë´Õ¼±ºî¶È¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
2ÆüÌë¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÎÌäÅÄÀµ¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2Æü¸á¸å7»þ30Ê¬¤´¤í¡¢ÌäÅÄ¤µ¤ó¤ÎºÊ¡Ê50¡Ë¤«¤é¡Ö»É¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢ÌäÅÄ¤µ¤ó¤¬1³¬¤ÎÀöÌÌ½ê¤Ç·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿ÊñÃú¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌÊó¤·¤¿ÌäÅÄ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤âÂæ½ê¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢¡ÖÃË¤¬²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ»É¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÂè»°¼Ô¤¬¿¯Æþ¤·ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²òÀÏ¤ä¡¢ºÊ¤Î²óÉü¤òÂÔ¤Ã¤ÆÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£