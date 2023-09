ファミマのおでん「だしおでん しみしみ亭」が、2023年9月12日(火)より全国のファミリーマートに登場!

産地厳選素材から抽出しただしと、14種の具材を楽しめるおでんです☆

ファミリーマート おでん「だしおでん しみしみ亭」

価格:各125円(税込)

発売日:2023年9月12日(火)

種類:全14種類

取扱店舗:全国のファミリーマート

※店舗によっては販売のない場合があります

ファミリーマートから、ファミマのおでん「だしおでん しみしみ亭」が、2023年9月12日(火)より登場!

2023年のおでんは、産地厳選素材からだしをとって仕上げたおでんつゆが特長です。

焼津産かつお節、枕崎産さば節、長崎県産イリコなどの魚介から抽出した風味豊かなだしに、コク深い丸鶏エキスをあわせることで、これまで以上に「飲み干したくなるつゆ」に仕上げられています。

これまでも「ファミマのおでん」が大好きだった方はもちろん、おでん専門店に通うこだわり派も満足できるおでんです☆

おでんの具材は、定番の「厚切大根」「味付たまご」「結び白滝」をはじめ14種類。

一部商品を覗いて、均一価格で提供されます。

毎週金曜日はおでん全品20円引き

実施期間:2023年9月15日(金)〜2024年2月23日(金)

毎週金曜日は、おでん全品を20円引きでお得に楽しめるキャンペーンを実施!

おでんはおむすびや弁当などの中食商品を対象とした、食品ロス対策にも繋がる値下げ販売「ファミマのエコ割」の対象にもなっています。

こだわりの「だし」と14種の具材を味わう、ファミマのおでん。

ファミマのおでん「だしおでん しみしみ亭」は、2023年9月12日(火)より全国のファミリーマートにて発売です☆

※つゆの風味は地域によって異なります

