ロックバンド「ONE OK ROCK」のTaka(34)が3日、自身のインスタグラムを更新。バンドのマネジャー2名を募集することを公表し、応募を呼び掛けた。

「僕らと一緒に世界を目指す仲間を募集中」と記し、「<ONE OK ROCKマネージャー募集>この度、ONE OK ROCKが所属する10969 Inc.は、グローバルでの活動やデジタルコンテンツの強化を図るべく、ONE OK ROCKのマネージャーを2名募集いたします」とつづり、応募のアドレスを添えた。

応募ページには「10969 Inc. での採用となります」「選考を通過された方へのみご連絡させていただきます」などと記されている。

応募するのは「日常レベル、もしくはそれ以上の英語力を有する方」「SNSを中心とした動画コンテンツの撮影・制作が可能な方」をそれぞれ1人ずつ募集するという。なお、バンドのインスタグラムでも同じ募集がなされている。

この投稿に、ファンも「応募できるものなら本気で応募したかった」「素晴らしい人が見つかりますように」「ライブでニュージーランド行くって言ってた子にやって欲しい」「羨ましいーっ」「応募できるものなら本気で応募したかった」「インスタライブの時の、女の子応募したら良いなぁ」「最強なマネージャーが見つかりますように」「めちゃくちゃ緊張しながら応募させていただきました…」などと反応している。