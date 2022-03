Appleは、現地時間3月8日に新製品発表イベントの開催を予定していますが、グリーンのiPhone13およびiPhone SE(第3世代)が登場するのではないか、とソーシャルメディアで期待が高まっています。

weyvyug氏(@w_yuyang)は、「聞いたところによると、グリーンのiPhone13が今工場で生産されているらしい」と、画像を投稿しました。4つのグリーンのiPhone13のコンセプトが描かれています。



I’ve been told that the green iPhone 13 is now being made in the factory and will be released in next-week #AppleEvent .

So which green? pic.twitter.com/4UBZnl0AWn

— weyvyug (@w_yuyang) March 4, 2022