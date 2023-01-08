「BCNランキング」2022年12月26日から2023年1月1日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 13（アップル）2位iPhone SE(3rd)（アップル）3位Pixel 6a（Google）4位iPhone 14（アップル）5位iPhone 13 mini（アップル）6位Galaxy A53 5G（SAMSUNG）7位iPhone 14 Pro（アップル）8位Xperia Ace III（ソニー）9位Reno7 A（OPPO）10位 arrow