ドコモオンラインショップは、iPhone13 Pro／Pro Maxや11インチiPad Pro（第3世代）を「オンラインショップ限定 機種購入割引」の対象としていましたが、5月31日で割引の適用を終了すると発表しました。オンラインショップ限定 機種購入割引「オンラインショップ限定 機種購入割引」は、すべての購入方法で適用され、機種購入のみの場合でも受けられる割引です。 iPhone13 Pro／Pro Maxや11インチiPad Pro（第3世代）は