¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¥¥ã¥ó¥×¡Û½¢¿²»þ¤ÎÄìÎä¤¨ËÉ»ß¤Ë¡ý¡Ö¤ªÃë¿²¥Þ¥Ã¥È¡×¤¬Ä¶»È¤¨¤ë¡ª¡ÔÆ°²è¡Õ
¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ö¤ªÃë¿²¥Þ¥Ã¥È¡×¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¡ª
¢£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¡¦¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¸¥å¡¦¥°¥ì¡¼¤Î3¿§Å¸³«¡Ê1:19¡Á¡Ë
¡¦ÀÇ¹þ¤ß550±ß¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¤Ç¼êÀö¤¤¤ÇÀöÂõ²ÄÇ½¡Ê1:56¡Á¡Ë
¡¦É½¤Ïµ¯ÌÓÁÇºà¤ÇÈ©¤¶¤ï¤ê¤¬¤è¤¯¡¢ÃæÌÊÆþ¤ê¤Ê¤Î¤ÇÃÈ¤«¤¤¡Ê3:43¡Á¡Ë
¡¦¤¿¤¿¤ó¤Ç¾å¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢½¢¿²»þ¤Ë¥³¥Ã¥È¤ä¥¦¥ì¥¿¥ó¥Þ¥Ã¥È¤ËÉß¤¤¤ÆÅß¥¥ã¥ó¥×¤ÎÄìÎä¤¨ËÉ»ß¤Ë»È¤¨¤ë¡ª¡Ê4:15¡Á¡Ë
¡¦ËÉ´¨ÂÐºö°Ê³°¤Ë¤â¡¢²¼¤¬¤´¤Ä¤´¤Ä¤·¤¿¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¿²¤ë»þ¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å¤ËÉß¤¤¤Æ»È¤¨¤Ð¿²¿´ÃÏ¥¢¥Ã¥×¡Ê6:41¡Á¡Ë
DATA
¥À¥¤¥½¡¼¨¤ªÃë¿²¥Þ¥Ã¥È
ËèÆü¥¤¥Á¥ª¥·µ»ö¤òÇÛ¿®¡ª