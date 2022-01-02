ÍÂ¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¡¢¿Æ¤¬»È¤Ã¤¿¤é°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë¡©¡¡ÊÖ¤¹µÁÌ³¤Ï¡©
¡¡»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ªÀµ·î¤Î³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÄÉãÊì¤ä¿ÆÀÌ¤«¤é¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÍÄ»ù¤ä¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¿Æ¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤ò¿Æ¤¬»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢º¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ÇÁî¹çË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎËÒÌîÏÂÉ×ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±Ë¡¾å¤Ï¡Öºâ»º´ÉÍý¸¢¤ÎÍðÍÑ¡×
Q.»Ò¤É¤â¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢¤½¤Î½êÍ¸¢¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍÄ»ù¤ä¾®³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¡¢¿Æ¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤Î¶â³Û¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¤½¤Î»Ò¤É¤â¤Ë½êÍ¸¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÍÄ»ù¤ä¾®³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤ò¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿Æ¤ÏÌ¤À®Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤ò´Æ¸î¡¦¶µ°é¤¹¤ë¡Ø¿Æ¸¢¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡Êºâ»º¡Ë¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿Æ¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Q.»Ò¤É¤â¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤ò¡¢¿Æ¤¬¼«Ê¬¤ÎÍ·¶½Èñ¤äÇã¤¤Êª¤ÎÂå¶â¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¡ÖÀè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤Î½êÍ¸¢¤Ï¤½¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¢¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤ò¡¢¿Æ¤¬¼«Ê¬¤ÎÍ·¶½Èñ¤äÇã¤¤Êª¤ÎÂå¶â¤È¤·¤Æ¾¡¼ê¤Ë»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜÍè¤ÏÀàÅðºá¤äº¾µ½ºá¡¢²£ÎÎºá¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÆÂ²´Ö¤Ç¤ÎÈÈºá¤Ç¤¢¤ê¡¢·º¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê·ºË¡244¾ò1¹à¤Ê¤É¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿Æ¤Î¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤ÏÌ±Ë¡827¾ò¤Î¡Øºâ»º´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°ÕµÁÌ³¡Ù¤ËÈ¿¤·¡¢ºâ»º´ÉÍý¸¢¤ÎÍðÍÑ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÀÁµá¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤ËÊÖ´Ô¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Q.»Ò¤É¤â¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤ò½¬¤¤»ö¤Î·î¼Õ¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤Î¶µ°é¤Ë»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¡Ö¿Æ¤ÎÍ·¶½Èñ¤äÇã¤¤Êª¤ÎÂå¶â¤Ï¿Æ¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò½¬¤¤»ö¤Î·î¼Õ¤Ê¤É¤Î¶µ°é¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÈÏ°Ï¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤Î»È¤¤Êý¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤Î½êÍ¸¢¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´Æ¸î¸¢¡Ê»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¸¢Íø¡¦µÁÌ³¡Ë¤ÎÀµÅö¤Ê¹Ô»È¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ°ãË¡¹Ô°Ù¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ÊÖ´ÔµÁÌ³¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Q.»Ò¤É¤â¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤ËÍÂ¤±¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤òÊÖ¤·¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¿Æ¤ÏÊÖ¤¹µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ýºÂ¤Ê¤É¤Ë»Ä¹â¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÁµá¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ì±Ë¡¤Îµ¬Äê¤Ç»þ¸ú¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÊÖ´Ô¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»þ¸ú¾ÃÌÇ¤Î´ü´Ö¤ÏÄÌ¾ï¡¢¡Ø¤ªÇ¯¶Ì¤òÍÂ¤±¤Æ5Ç¯·Ð²á¡ÊÌ±Ë¡166¾ò1¹à¡Ë¡Ù¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ØÀ®¿Í¤·¤Æ¤«¤é6¥«·î¡ÊÌ±Ë¡158¾ò1¹à¡Ë¡Ù¤Î¤¤¤º¤ì¤«ÃÙ¤¤»þ´ü¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡×
Q.·ë¶É¡¢¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤«¤é¤ªÇ¯¶Ì¤òÍÂ¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ÉÍý¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¡Ö¿Æ»Ò¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÛ£Ëæ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤Î¶â³Û¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¶â³Û¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤¤È¤·¤ÆÅÏ¤·¤¿¶â³Û¤òÄ¢Êí¤ËµÏ¿¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë»Ä¹â¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ÊÌ±Ë¡828¾ò¡Ë¡×