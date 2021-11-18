ニューストップ > 海外 > 韓国 韓国の話題 新型コロナウイルス 海外ニュース ［速報］韓国の新規コロナ感染者３２９２人で過去最多 重症者５０６人 韓国の新規感染者 過去最多に 0 LINE共有ボタン 2021年11月18日 9時31分 聯合ニュース 写真拡大 【ソウル聯合ニュース】韓国の中央防疫対策本部は１８日、この日午前０時現在の国内の新型コロナウイルス感染者数は前日午前０時の時点から３２９２人増え、累計４０万６０６５人になったと発表した。市中感染が３２７２人、海外からの入国者の感染が２０人。１日当たりの新規感染者数は前日（３１８７人）より１０５人増え、過去最多を更新した。重篤・重症患者数も５０６人と高止まりの状態が続いている。 外部サイト 韓国 きょう大学入試＝約５１万人受験 韓国・済州道 外国人のビザなし訪問再開を推進へ コロナ危険度を毎週５段階で評価 「ウィズコロナ」継続・中断決定へ＝韓国 「韓国の話題」をもっと詳しく 森保ジャパンがB組2位に浮上 韓国メディアは「他力」を強調 韓国、慰安婦問題で集会巡り衝突が続く 像の周囲にバリケード 韓国の新規コロナ感染者数が過去2番目に多い数字に 重症者も増加傾向