新型コロナ検査所で順番を待つ人々の列（資料写真）＝（聯合ニュース）

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【ソウル聯合ニュース】韓国の中央防疫対策本部は１８日、この日午前０時現在の国内の新型コロナウイルス感染者数は前日午前０時の時点から３２９２人増え、累計４０万６０６５人になったと発表した。市中感染が３２７２人、海外からの入国者の感染が２０人。１日当たりの新規感染者数は前日（３１８７人）より１０５人増え、過去最多を更新した。重篤・重症患者数も５０６人と高止まりの状態が続いている。