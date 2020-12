先日、家の中にあるクリスマスツリーに登ったコアラの話題をお伝えしたように、コアラは好奇心旺盛な動物である。このほど再び野生のコアラが民家に現れたというニュースが届いた。コアラは裏口のドアをノックすると、半開きになったドアから家の中に入りソファで1時間ほどくつろいだという。『7NEWS.com.au』などが報じている。

オーストラリアの南オーストラリア州アデレードにあるワットル・パーク在住のリアム・オマホニーさん(Liam O’Mahoney)は今月20日午前0時頃、自宅で裏口のほうからドアを叩く音を聞いた。

何がドアを叩いているのか裏口まで行ってドアを開けてみると、そこには中に入りたいのかドアをノックするコアラがいた。テラスには水の入った赤色の桶を置いてあると話すリアムさんは、「水を飲みに来ただけかと思ったんだけど、そのまま裏口のドアの方に来たみたいだ」と説明している。

コアラは半開きになったドアに近付くと、そのままリアムさんの家の中へ侵入した。このコアラを“オードリー(Audrey)”と名付けたリアムさんは「オードリーは家に入ると、まっすぐにビールの入った冷蔵庫へ向かったんです。なんて可愛くて賢いコアラなんだと思いましたね」と明かした。オードリーはまるで自分の欲しいものがどこにあるのか分かっているかのように、冷蔵庫の前にペタンと座りこんだという。

『7NEWS.com.au』のインタビューに、リアムさんは「相当お酒を飲みたかったのかもしれません」と笑いながら話している。

その後、初めての場所に興味津々のオードリーは、家中を歩き回って探索したそうだ。そして白いレザーのソファへ移動すると、リアムさん達と一緒にテレビを見てくつろぎ始めた。リアムさんが撮影した動画には、ゼブラ柄のクッションの上に座ってリラックスするオードリーの姿も捉えられている。

