庭にご飯を食べにやってきたリスたち。

猫のファミリーは、それが気になってしかたがないようで、ひたすら凝視を続けます……。

動画をご覧ください。

Kitties Watch on as Squirrels Enjoy Their Breakfast - YouTube



4匹で、仲良くリスを見つめる猫のファミリー。



窓は開いているので、これだけ近づいてくるということは、襲うことはないと思いますが……。



おしりを揺らしながら、飛びかかりたい衝動と戦っている子猫。

本能的に動く小動物は気になって仕方ないのでしょうね。

場所はアメリカ・イリノイ州バッファローグローブだそうです。