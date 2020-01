Appleの公式オンラインストアで、14年も前の17インチiMacが購入可能になっていたことが分かりました。新型iMacの発売準備中に起きたミスが原因、という可能性もあります。

Appleの公式オンラインストアで買い物をしたら、ポリカーボネートボディの17インチiMacが表示された、とTwitterユーザーのグレゴリー・マクファーデン( @GregoryMcFadden )氏とミカエル・クキエルカ( @DetroitBORG )氏が、驚きの言葉とともに相次いでスクリーンショットを投稿しました。



スクリーンショットには、ショッピングカートに入った「iMac 17-inch 1.83GHz Intel Core 2 Duo」が確認できます。



What the…. IS THIS REAL LIFE!? pic.twitter.com/pIi5maAoGn

— Gregory McFadden (@GregoryMcFadden) 2020年1月5日