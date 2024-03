Appleが競合企業に対してiPhoneのハードウェアやソフトウェア機能へのアクセスをブロックしているのは反トラスト法(独占禁止法)に違反しているとして、アメリカ司法省がAppleを告訴すると報じられています。Apple (AAPL) Shares Drop on News of Impending US DOJ Antitrust Suit - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-20/doj-to-sue-apple-for-antitrust-violations-as-soon-as-thursdayApple to be sued