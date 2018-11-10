¤¢¤ë¤¢¤ë¡ª¡¡¸¤¤Î»ô¤¤¼ç¤Ê¤éÀäÂÐ¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È6¤Ä
¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¤¤ëÀ¸³è¡Ä¡Ä¤É¤ó¤ÊÆ°Êª¤Ç¤¢¤ì¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î¸¤¤Î»ô¤¤¼ç¤Ê¤éÀäÂÐ¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¸¤¤Î»ô¤¤¼ç¤Ê¤éÀäÂÐ¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È1¡¥ ¡È¤¦¤ë¤¦¤ë¡É¤ÊÆ·¤Ç¾åÌÜ¸¯¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤´Ë«Èþ¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¿©»ö¤Î´ÉÍý¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¦¤ë¤¦¤ë¤ÊÆ·¤Ç¸«¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤´Ë«Èþ¤Î¥É¥Ã¥°¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¢¤²¤é¤ì¤ëÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´Å¤ä¤«¤·¤¹¤®¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È½½Ê¬ÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤¢¤¨¤Ê¤¯´ÙÍî¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÏÇ®¤¬¤¢¤í¤¦¤¬¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤³¤¦¤¬¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¤ÏÌµÍý¤·¤Æ¤Ç¤â»Å»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÂç»ö¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎÄ´¤¬°¤½¤¦¤À¤È¡¢¤â¤¦¿´ÇÛ¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤æ¤¯¤«¡¢1Æü»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¤Ç¤â²È¤Ç¤º¤Ã¤È´ÇÉÂ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÀèÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤è¤ê¤â¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤Ë»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¿¼¤¯¿¼¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤½¡¢¤Ç¤¹¡£
Ç¤È°ã¤Ã¤Æ¸¤¤Ï¼Ò¸òÅª¤ÊÆ°Êª¡£¤À¤«¤é¸ø±à¤ä¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ç¤Ï¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÆ±»Î¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»ô¤¤¼ç¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¡£Â¾¤ÎÂç¤¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢Ãç¤è¤¯Í·¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤ï¤¬»Ò¤ò¸«¼é¤ëÊì¿Æ¤Î¿´¾ð¤½¤Î¤â¤Î¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÀ³Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÍ§¤À¤Á¤ÈÃç¤è¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÄ¥¤äµÞ¤ÊÎ¹¹Ô¤Ç²È¤ò¶õ¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¡¢¿ô»þ´Ö¤â¤¿¤Ä¤È¤â¤¦¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´ÈÓ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ª»¶Êâ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Ìë¤Ï¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¿´ÇÛ¤Ï¼¡¡¹¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ²¿¤â¼ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¡¢²æ¤¬²È¤Ç¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤¬¿Í¤À¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢¸«±É¤ä¥×¥é¥¤¥É¤¬¼ÙËâ¤·¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤·¡¢°¦¾ðÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡¢¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Î°¦¾ð¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ìµ¾ò·ï¤Î°¦¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°¦¤ª¤·¤µ¤âÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª»¶Êâ¤ÎÅÓÃæ¡¢Â¾¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÁø¶ø¤·¤Æ¤½¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¼Ò¸ò¼Îá¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤ß¤ó¤ÊËÜ²»¤Ç¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ºÇ¸å¤Ë¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê»Ò¸¤¤Î¤³¤í¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ¯¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ï¸¤¤Î»ô¤¤¼ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£