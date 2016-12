01.

夕飯に何を頼んでも

口出ししない

02.

見た目を褒めてくれるときは

お世辞抜き

03.

試着室でもホンネ

04.

つらいときも

一緒に乗り越えてくれる

05.

自分のことみたいに

共感してくれる

06.

服が似合ってないときは

ハッキリ言ってくれる

07.

似合っているときも

言ってくれる

08.

体調が悪いときに

飛んできてくれる

09.

愚痴に付き合ってくれる

10.

クレイジーなあなたを

否定しない

11.

ハメを外し過ぎなときは

注意してくれる

12.

「いま生理?」という質問に

悪気がない

13.

必要なときには

ウソをついてくれる

14.

過去の恋愛と同じ失敗を

しないように注意してくれる

15.

あなたの「変な体質」を

把握している

16.

徹夜明けのスゴイ顔も

気にしない

17.

女の子らしい遊びにも

ノリよく付き合ってくれる

18.

トイレの扉を

開けっ放しで話したり

19.

返事が返ってこないのは

本気で返信を忘れてるだけ

20.

遠距離だって

へっちゃら

21.

「最悪な私」も

好きでいてくれる

22.

どんなときでも

そばにいてくれる

Licensed material used with permission by Elite Daily