フレン・ロペテギ
スペイン・ギプスコア県アステアス出身の元サッカー選手、サッカー指導者。1966年8月28日生まれ。元スペイン代表監督。現在はセビージャFCの監督を務めている。
2018年11月3日
2018年10月31日
2018年10月29日
2018年10月28日
2018年8月6日
2018年7月30日
2018年6月14日
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W杯開幕前日に緊急就任 イエロ新監督が本音「2日で何かを変えられない」
W杯開幕の前日というタイミングになったが、イエロ新監督は意欲を見せた
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開幕前日に解任劇 W杯開催年の監督交代、10例中9例が1次リーグ敗退
1994年の大会以降、W杯開催年に監督が交代したケースは今回で13例目
スポニチアネックス
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ロペテギ氏の電撃解任 R・マドリードは契約解除金の2.6億円節約に
同氏はスペインサッカー連盟との契約を2020年まで延長しながらレアルと交渉
SOCCER KING
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スペイン代表のピケ「他国の事例」を挙げロペテギ監督解任にコメント
ミシガン大学を例にあげ「こんなことが起こるのは初めてじゃない」と投稿
ゲキサカ
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スペイン代表内紛勃発か R・マドリード勢は監督就任を事前に把握と報道
来季から就任するとされるR・マドリードの選手は、事前に把握していたそう
FOOTBALL ZONE