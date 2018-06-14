フレン・ロペテギ

スペイン・ギプスコア県アステアス出身の元サッカー選手、サッカー指導者。1966年8月28日生まれ。元スペイン代表監督。現在はセビージャFCの監督を務めている。

2018年11月3日

2018年10月31日

2018年10月29日

2018年10月28日

2018年8月6日

2018年7月30日

2018年6月14日