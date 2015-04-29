安倍首相の米議会演説

アメリカ議会は、安倍晋三首相のアメリカ訪問に合わせて、上下両院の合同会議での演説に招待する方向で調整を進めている。

2015年5月12日

2015年5月8日

2015年5月5日

2015年5月4日

2015年5月2日

2015年5月1日

2015年4月30日

2015年4月29日