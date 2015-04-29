安倍首相の米議会演説
アメリカ議会は、安倍晋三首相のアメリカ訪問に合わせて、上下両院の合同会議での演説に招待する方向で調整を進めている。
2015年5月12日
2015年5月8日
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朴槿恵大統領の「安倍晋三首相の演説」批判に米国側は同調せず
米国務省は5日「首相の和解に関する建設的なメッセージに感謝」と述べた
読売新聞オンライン
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安倍晋三首相に米歴史家らが声明送付 「偏見のない清算」を呼びかける
戦後の歩みを評価した上で「歴史解釈の問題が障害となっている」と指摘した
日テレNEWS NNN
2015年5月5日
2015年5月4日
2015年5月2日
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安倍晋三首相の米議会演説 中韓の猛批判に米国が反論
米国務省の報道官代行は、首相は歴史問題に言及していたとの見方を示した
Record China
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安倍首相の滞在するホテル前で中国や韓国系団体が抗議デモ
参加者は日本政府関係者の車に向かって「公式に謝罪せよ」と主張した
日テレNEWS NNN
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安倍晋三首相の米会議演説 「中学生のスピーチ」と米記者の笑いもの
「まるで中学生の英語スピーチ大会だ」と米記者は笑い合っているという
日刊ゲンダイDIGITAL
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安倍晋三首相の米会議演説 韓国側から相次ぐ批判報道の異常さ
今回の訪米について、韓国側は常軌を逸した妨害などを仕掛けていたという
東スポWEB
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安倍晋三首相の米会議演説 原稿が完成したのは出発の直前
演説の最終稿の内容やレトリックは、出発直前に決まったという
現代ビジネス
2015年5月1日
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小西洋之議員が安倍晋三首相の演説を批判し炎上「高校生より酷い」
首相演説の生中継を見ながら「日本の高校生よりひどい」などとツイート
J-CASTニュース
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安倍晋三首相は歴史問題への謝罪なし 米メディアは「失望」とも
米メディアは「戦時中の日本の行動について謝罪をしなかった」と指摘
読売新聞オンライン
2015年4月30日
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安倍晋三首相の演説を受け韓国国内で朴槿恵大統領への批判が噴出
日米の蜜月ぶりを見せつけられ、朴政権の動きの鈍さを非難する論調が盛んに
J-CASTニュース
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安倍晋三首相の米議会演説 日本の中国大使館は直接の評価避ける
「日本が平和・発展の道を堅持していけるかの試金石になると思う」とした
日テレNEWS NNN
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民主党の小西ひろゆき議員 安倍晋三首相の演説に「ちゃんと練習しろ」
「ひどい棒読みだな。単語を読み上げているだけ」とツイート
トピックニュース
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安倍晋三首相がアメリカで演説 「和解の拍手」では会場が総立ち
硫黄島で指揮した栗林忠道中将の孫と米海兵隊中将が握手を交わす場面も
読売新聞オンライン
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安倍晋三首相の米演説に地元メディア 「謝罪明確でない」などの見解
「首相は今回も（謝罪を）明確にしなかった」とニューヨーク・タイムズ紙
読売新聞オンライン
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安倍晋三首相 米国で演説、第2次世界大戦への「痛切な反省」を表明
歴史認識については、第2次世界大戦への「痛切な反省」を表明した
日テレNEWS NNN