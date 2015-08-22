宮澤智はフジテレビのアナウンサー。1990年3月1日生まれ、埼玉県出身。
宮澤智アナが「悪質手口」の再現でミスを連発し、ややグダグダな展開に
日刊スポーツ
「めざまし8、きょうもよろしくお願い…」と言い、慌てて訂正
スポニチアネックス
3日、約2カ月ぶりにInstagramを更新し、真っ白な画像を投稿
スポーツ報知
火鍋が人気メニューの赤坂の四川料理店で1時間半過ごしたとのこと
FRIDAYデジタル
台風15号の影響が続く中での報告となり、投稿するか「悩みました」と吐露
3日放送の「直撃LIVEグッディ！」に出演したが、報道については言及せず
スーパーで買い物する様子は夫婦のようで、宮澤アナの左手薬指には指輪も
NEWSポストセブン
撮影だけでなく事務処理の仕事もあり、トータルの仕事量は「半端ない」そう
デイリー新潮
冒頭、安藤優子が「今日も体調不良でお休みをさせていただきます」と説明
デイリースポーツ
カレンダー表紙の「真ん中の座」をめぐる激しい争いがあるという
久慈暁子アナに対し、先輩によるイビリという名のイジメが起きているそう
東スポWEB
異例人事に「フジのスポーツの顔」の宮澤智アナが不満を抱いていると関係者
「毎日今でも葛藤しながらやっています」と現在の心境を告白
マイナビニュース
海外経験が豊富で、スポーツへの造詣も深い青山愛アナに注目しているという
日刊ゲンダイDIGITAL
飲み会で宮澤アナが現在、奨学金を返済している最中だと知ったとのこと
トピックニュース
畠山和洋は悪ノリし、シェービングクリームを宮澤智アナにかけて絶叫させた
恋人の宮澤智アナについて「2人は別れたみたい」と巨人関係者