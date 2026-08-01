36歳・すみれ、“布面積少なめ”ビキニ姿でアンミカ＆クリスタル・ケイと“サマーバカンス”満喫「スバラシイプロポーション！」「皆んなスタイル良すぎ」
タレントのすみれ（36）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。タレントのアンミカ（54）と歌手のCrystal Kay（クリスタル・ケイ／40）とクロアチアでの“サマーバカンス”を満喫する様子を披露した。
【写真】「皆んなスタイル良すぎ」ハイテンションな“水着ショット”を披露したすみれ＆アンミカ＆クリスタル・ケイ
すみれは「最高すぎる夏のファミリートリップ 本当に楽しかった&幸せだった」とつづり、水色の紐ビキニにサングラス姿で船上でのハイテンションな様子が伝わる3ショットなど、複数の写真を披露。またアンミカの夫で映画プロデューサーとして活躍するセオドール・ミラー氏も一緒だったようで、すみれが披露した写真の中にもところどころ登場している。
ファンからは「スバラシイプロポーション！」「皆んなスタイル良すぎ」「足長3人レディの美しいこと」などのコメントが寄せられている。
【写真】「皆んなスタイル良すぎ」ハイテンションな“水着ショット”を披露したすみれ＆アンミカ＆クリスタル・ケイ
すみれは「最高すぎる夏のファミリートリップ 本当に楽しかった&幸せだった」とつづり、水色の紐ビキニにサングラス姿で船上でのハイテンションな様子が伝わる3ショットなど、複数の写真を披露。またアンミカの夫で映画プロデューサーとして活躍するセオドール・ミラー氏も一緒だったようで、すみれが披露した写真の中にもところどころ登場している。
ファンからは「スバラシイプロポーション！」「皆んなスタイル良すぎ」「足長3人レディの美しいこと」などのコメントが寄せられている。