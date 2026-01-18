日本の所得格差はこの30年で拡大したという通説に対し、厚労省「所得再分配調査報告書」を基に検証すると、税・社会保障の調整と世帯人数補正を行う「等価再分配所得」では格差はほぼ拡大していない。増加したのは高齢者世帯の比率という構造要因だ。一方で相対的貧困率や資産格差には別の動きも見える。（龍谷大学名誉教授竹中正治）所得格差の通説をデータで検証する21世紀が始まってちょうど四半世紀が過ぎた。過去25年、あ