艶やかな長い髪は女性らしさの象徴ともいえ、多くの男性を惹きつけるポイントでもあります。しかし、手入れや扱い方が悪いと、せっかくのロングヘアが逆に欠点になってしまうケースもあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性141名に聞いたアンケートを参考に、「『美意識高めようよ』と残念な気持ちになるロングヘア女子」をご紹介します。【１】腰を超えるなど、あまりにも長すぎて奇妙である「何か呪術的なものを感