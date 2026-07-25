◇ナ・リーグ ドジャース4−2メッツ（2026年7月24日 ニューヨーク）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が23日（日本時間24日）、敵地でのメッツ戦に先発。メジャー自己最長タイの7回を投げ、3安打1失点9奪三振の好投で5月23日（同24日）ブルワーズ戦以来、約2カ月ぶりとなる4勝目を挙げた。

回を追うごとに凄みの増す投球だった。0―0の2回1死、ロベルトに99.1マイル（約159.5キロ）高め直球を完璧に捉えられ、左越えの先制ソロを浴びた。今季20本目の被本塁打に、顔をしかめてわずかに首をひねったが、失点を重ねることはなかった。

圧巻は6回だ。先頭の代打・ポランコをスプリット、続くビシェットを98.3マイル（約158.2キロ）直球、5番・リンドアをスプリットでいずれも空振りの3者連続三振。7回先頭のベンジからもスプリットで空振り三振を奪い、4者連続三振。気合のこもった雄叫びとともに、威力ある圧巻の投球で三振の山を積み重ねた。

試合がなかった前日22日（同23日）はロバーツ監督や大谷翔平、山本由伸らとともにホワイトハウスを表敬訪問。トランプ大統領に昨季のワールドシリーズ制覇を報告した。チームは昨年4月も訪問しているが、24年に在籍していなかった佐々木は不参加。今回がトランプ大統領と初対面となった。

貴重な経験を「行く機会は本当に少ないと思うので、行かせていただいた事に光栄に思いますし、チームとしてまたワールドシリーズ優勝できるように頑張りたいなと思いました」と振り返る。大統領の印象について問われると「印象は…控えておきます」と笑顔で話し、周囲の笑顔も引き出した。