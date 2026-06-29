引っ越しなど新天地へのチャレンジにツキあり。仕事も燃え尽きた感がある人は、本気で転職などに取り組むと○。美容は油断し、太りそう。糖質の摂り過ぎに注意。金運は○。バランスよく使えます。恋愛はタイプの人ほど闇があるかも。初対面から優しすぎる人にも警戒して。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら