【きょうから】「ちいかわ焼き」夏季限定の味が登場 モモンガ・くりまんじゅう・ラッコの季節感あふれる3種の味わい
くりこが運営する「ちいかわ焼き」はきょう29日より、新しい味の「ちいかわ焼き」を期間限定で発売する。
【写真】爽やか！夏季限定で登場するモモンガ・くりまんじゅう・ラッコの「ちいかわ焼き」3種
「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」の店。店舗はえんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザインとなっており、ちいかわ焼きになったちいかわ、ハチワレ、うさぎが出迎える。
夏季限定として、「バニラ」「カレー」「レモン」の3種類を発売。やさしい甘さが特徴の「バニラ」、スパイスの風味を楽しめる「カレー」、さわやかな酸味が魅力の「レモン」をラインナップ。季節感あふれる味わいを通じて、夏ならではの楽しさを届ける。
■モモンガ（バニラ）1個350円（税込）
すっきりとした甘さのバニラ風味と、コク深さが広がる、やさしい味わいのクリーム。
■くりまんじゅう（カレー）1個350円（税込）
36種類の焙煎スパイスを使用し、玉ねぎの甘みと自家製チャツネのコク、さらに牛肉とグレービーソースの旨味を重ねた、スパイスの香りがふわりと広がるカレー味。辛さは控えめとなっている。
■ラッコ（レモン）1個350円（税込）
手摘みした瀬戸内地方産レモンの果汁と果皮を使用したフルーツクリーム。爽やかな酸味とほのかな苦みが広がる、すっきりとした味わいとなっている。
また各店舗での販売スケジュールは下記の通り。
【横浜ワールドポーターズ店／名古屋PARCO店】
・モモンガ：6月29日〜7月5日、7月20日〜26日、8月10日〜16日
・くりまんじゅう：7月6日〜12日、7月27日〜8月2日、8月17日〜23日
・ラッコ：7月13日〜19日、8月3日〜9日、8月24日〜30日
【イオンモール幕張新都心店】
・モモンガ：6月29日〜8月30日
・くりまんじゅう：7月6日〜9月6日
・ラッコ：7月13日〜9月13日
【写真】爽やか！夏季限定で登場するモモンガ・くりまんじゅう・ラッコの「ちいかわ焼き」3種
「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」の店。店舗はえんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザインとなっており、ちいかわ焼きになったちいかわ、ハチワレ、うさぎが出迎える。
夏季限定として、「バニラ」「カレー」「レモン」の3種類を発売。やさしい甘さが特徴の「バニラ」、スパイスの風味を楽しめる「カレー」、さわやかな酸味が魅力の「レモン」をラインナップ。季節感あふれる味わいを通じて、夏ならではの楽しさを届ける。
すっきりとした甘さのバニラ風味と、コク深さが広がる、やさしい味わいのクリーム。
■くりまんじゅう（カレー）1個350円（税込）
36種類の焙煎スパイスを使用し、玉ねぎの甘みと自家製チャツネのコク、さらに牛肉とグレービーソースの旨味を重ねた、スパイスの香りがふわりと広がるカレー味。辛さは控えめとなっている。
■ラッコ（レモン）1個350円（税込）
手摘みした瀬戸内地方産レモンの果汁と果皮を使用したフルーツクリーム。爽やかな酸味とほのかな苦みが広がる、すっきりとした味わいとなっている。
また各店舗での販売スケジュールは下記の通り。
【横浜ワールドポーターズ店／名古屋PARCO店】
・モモンガ：6月29日〜7月5日、7月20日〜26日、8月10日〜16日
・くりまんじゅう：7月6日〜12日、7月27日〜8月2日、8月17日〜23日
・ラッコ：7月13日〜19日、8月3日〜9日、8月24日〜30日
【イオンモール幕張新都心店】
・モモンガ：6月29日〜8月30日
・くりまんじゅう：7月6日〜9月6日
・ラッコ：7月13日〜9月13日
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