タレントのユージとフリー アナウンサー 吉田明世 がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。6月22日（月）の放送では、前日におこなわれたサッカー日本代表の2026 FIFA ワールドカップ（W杯）北中米大会・グループステージ第2戦・チュニジア戦での 歴史 的快勝について、それぞれの視点から熱狂ぶりを語り合いました。

（左から）パーソナリティの吉田明世、ユージ

日本時間6月21日、サッカー日本代表は北中米W杯グループステージ第2戦でチュニジア代表と対戦。前半4分に 鎌田大地 選手が放った日本人選手の FIFA ワールドカップ史上最速ゴールを皮切りに、 上田綺世 選手の2ゴール、さらには 伊東純也 選手のゴールが続き、4-0で圧勝しました。1試合4得点は日本のW杯史上最多得点。さらに、500本以上のパスを成功させながら相手の枠内シュートを0本に抑え込むという、W杯史上2例目の 歴史 的スタッツを記録する完全な支配を見せました。この 歴史 的快勝に日本中が沸くなか、ユージは自身の住む集合住宅でのエピソードを披露。上の階に住む子どものいる家族から「今、うちの 部屋 で試合を見ているから見に来ない？」と誘われ、ユージの子どもたちが全員、上の階へ応援に向かったといいます。自身は下の階の自室に残っていたというユージですが、「めちゃくちゃ盛り上がっていた！ なんか、上の階でもワールドカップをやっているのかな？と思うくらいのレベルで（笑）」と振り返り、自宅にいながらにして伝わってきた激しい熱狂ぶりを明かしました。一方、試合当日に用事で外出していたという吉田は、試合中の街の異様な静けさに驚いた様子。「お正月かな？というくらい人がいなかったです。道もガラガラで」と語ると、ユージも「わかる！ みんな家でW杯を観ていたんだよね!!」と深く共感。さらに吉田は、街中で見かけた熱い サポーター たちの動きを細かく観察していたようで、「日本代表の試合前の12時台ぐらいは、日本代表のユニフォームを着た人が街を歩いていたんです。でも、その人たちは試合が始まる13時からは一切見かけなくなり（笑）。で、16時以降にまたちらほらと見かけるようになった」と、日本中が テレビ やモニターの前に釘付けになっていた様子を臨場感たっぷりにレポートしました。これだけの注目を集めた一戦で、見事に4-0のクリーンシートで勝ち点3を積み上げた日本代表。初戦のオランダ戦（2-2）に続き勝ち点を「4」に伸ばし、決勝トーナメント進出へ大きく前進しました。ユージは「これだけ注目されていて、街がすいているなと感じるレベルでみんなが見ていて、しまいには勝ちました。4対0です。もう、テンションぶち上げでしょ！“イケイケどんどん”ですよ！」と、元日本代表MFの本田圭佑さんの“本田語録”をマネしながら興奮を隠せない様子で叫ぶと、吉田も「そうですね、イケイケどんどんですよね！」と笑顔でうなずいていました。日本代表の次戦は、日本時間6月26日。グループステージ突破をかけてスウェーデン代表と対戦します。



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