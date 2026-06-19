恐ろしくマイペースなお客様【漫画】本編を読む雑貨店で務めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。ある日、お会計にきた親子の態度にびっくりした創作漫画「恐ろしくマイペースなお客様」を紹介する。■キャンセル、再購入、ラッピング依頼まで…終わらない会計恐ろしくマイペースなお客様01恐ろしくマイペースなお客様02恐ろしくマイペースなお客様03本作「恐ろしくマイペースなお客様」は、作者のオムニウッチーさんが実際に体