「やっぱりやめる」「やっぱり買う」レジで悩む客の後ろに長蛇の列が…店員が冷や汗をかいた接客エピソード【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
雑貨店で務めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。ある日、お会計にきた親子の態度にびっくりした創作漫画「恐ろしくマイペースなお客様」を紹介する。
■キャンセル、再購入、ラッピング依頼まで…終わらない会計
本作「恐ろしくマイペースなお客様」は、作者のオムニウッチーさんが実際に体験したことを描いた接客エピソード漫画だ。ある日レジにやってきたお客さんは、購入予定の商品を手にしながら「色違いも欲しい」と相談。しかし店舗では取り扱いがなく、「公式サイトならあるかもしれません」と案内すると、その場でスマホを開いて在庫確認を始めたという。
急いでキャンセル処理を終え、カード決済の手続きを進めようとしたそのとき、今度は「やっぱりさっきの買います！」とまさかの方向転換。決済前だったため対応できたものの、レジ待ちの列はさらに長くなっていた。ようやく会計が終わったと思ったのも束の間、お客さんは購入品をゆっくり袋へ詰め始める。そして最後には、「これプレゼント用なのでラッピングしてください」と有料ラッピングを依頼。最初に用途を確認した際には自宅用と答えていたため、思わず驚いたという。
この出来事についてオムニウッチーさんは、「もう少し周りを気にする能力を養っていただきたいなぁと感じました」と振り返る。接客業を経験したことがある人なら思わず共感してしまいそうな本作。レジの向こう側で起きているリアルな出来事を、ぜひ読んで欲しい。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
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