JUJUさんの全国ホールツアー『JUJU HALL TOUR 2026 純喫茶JUJU「時間旅行」』で、「亜土ちゃん」の愛称で親しまれる水森亜土さんとのコラボグッズが登場する。2026年6月20日(土)にスタートするツアーの各会場と、オンラインショップで販売される。【画像】コラボグッズ全6種をチェック■JUJU本人のオファーから始まった、夢のコラボ『JUJU HALL TOUR 2026 純喫茶JUJU「時間旅行」』キービジュアル本企画は、水森亜土さんのファンで