JUJU、実は亜土ちゃんファンだった！全国ホールツアーで水森亜土コラボグッズ全6種が登場
JUJUさんの全国ホールツアー『JUJU HALL TOUR 2026 純喫茶JUJU「時間旅行」』で、「亜土ちゃん」の愛称で親しまれる水森亜土さんとのコラボグッズが登場する。2026年6月20日(土)にスタートするツアーの各会場と、オンラインショップで販売される。
【画像】コラボグッズ全6種をチェック
■JUJU本人のオファーから始まった、夢のコラボ
本企画は、水森亜土さんのファンであるJUJUさんご本人のオファーから実現したもの。グッズに使うイラストの選定やデザインには、JUJUさん自身も携わったという。
フランス語で“時間を超えたサロン”を意味する「Salon Intemporel」に互いの名を冠した「Salon Intemporel JUJU × Ado Mizumori」がロゴに。2026年3月18日にリリースされた洋楽カヴァーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』(松任谷正隆プロデュース)の、昭和の純喫茶で名曲が流れるあの世界観に、亜土ちゃんの“カワイイ”イラストが重なった形だ。
実は、亜土さんは、画家やイラストレーターとして知られながら、ジャズシンガーとしても活躍。歌でつながる2人だからこそ生まれた、特別感ある全6種のラインナップに仕上がった。
・「純喫茶JUJU×亜土ちゃん Tシャツ」(5500円)
おしゃれガールのイラストをあしらった、コラボの主役といえる1枚。サイズはM・L・XL・XXLの4展開。
・「純喫茶JUJU×亜土ちゃん ハンドタオル A・B」(各1800円)
クールなおしゃれガール(ブラック/A)と、カウボーイハットをかぶったカウガール(アイボリー/B)の2柄展開。亜土ちゃんイラストの異なる魅力を1枚ずつ堪能できる。
・「純喫茶JUJU×亜土ちゃん メモ帳」(1300円)
カセットテープをモチーフにした、昭和の空気そのままのデザイン。ちょっとしたメモにも、人に言えない想いを書き留める用にも。
・「純喫茶JUJU×亜土ちゃん アクリルキーホルダー A・B」(各2000円)
こちらも絵柄は2パターン。バッグやポーチにつければ、いつでも亜土ちゃんの描くガールたちと一緒だ。
グッズの販売は2026年6月20日(土)スタート。各ツアー会場のほか、JUJU公式オンラインショップでも購入できる。亜土ちゃんとJUJUさんの“懐かしくてカワイイ”世界観を、まずはオンラインショップでのぞいてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)ADO MIZUMORI
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■JUJU本人のオファーから始まった、夢のコラボ
フランス語で“時間を超えたサロン”を意味する「Salon Intemporel」に互いの名を冠した「Salon Intemporel JUJU × Ado Mizumori」がロゴに。2026年3月18日にリリースされた洋楽カヴァーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』(松任谷正隆プロデュース)の、昭和の純喫茶で名曲が流れるあの世界観に、亜土ちゃんの“カワイイ”イラストが重なった形だ。
実は、亜土さんは、画家やイラストレーターとして知られながら、ジャズシンガーとしても活躍。歌でつながる2人だからこそ生まれた、特別感ある全6種のラインナップに仕上がった。
・「純喫茶JUJU×亜土ちゃん Tシャツ」(5500円)
おしゃれガールのイラストをあしらった、コラボの主役といえる1枚。サイズはM・L・XL・XXLの4展開。
・「純喫茶JUJU×亜土ちゃん ハンドタオル A・B」(各1800円)
クールなおしゃれガール(ブラック/A)と、カウボーイハットをかぶったカウガール(アイボリー/B)の2柄展開。亜土ちゃんイラストの異なる魅力を1枚ずつ堪能できる。
・「純喫茶JUJU×亜土ちゃん メモ帳」(1300円)
カセットテープをモチーフにした、昭和の空気そのままのデザイン。ちょっとしたメモにも、人に言えない想いを書き留める用にも。
・「純喫茶JUJU×亜土ちゃん アクリルキーホルダー A・B」(各2000円)
こちらも絵柄は2パターン。バッグやポーチにつければ、いつでも亜土ちゃんの描くガールたちと一緒だ。
グッズの販売は2026年6月20日(土)スタート。各ツアー会場のほか、JUJU公式オンラインショップでも購入できる。亜土ちゃんとJUJUさんの“懐かしくてカワイイ”世界観を、まずはオンラインショップでのぞいてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)ADO MIZUMORI