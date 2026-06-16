「W杯でこれをやったら致命傷」日本対オランダ戦で流れを変えた”18分のミス”
ワールドカップでこれをやったら致命傷になる。そんなプレーが日本対オランダ戦（２−２）であった。
2026年６月14日（日本時間15日）、ダラス・スタジアムで行なわれたこの一戦。日本代表は立ち上がりから押し込まれながらも、８分過ぎから徐々に盛り返し、流れを引き寄せつつあった。
しかし18分、痛恨のミスが生まれる。前田大然が敵陣で縦パスを出した際、フリーな状態にもかかわらずボールは相手へ。そのままオランダのカウンターを招いた。
このプレーを境に試合の流れは再びオランダへ傾く。たったひとつのミスがゲームの空気を変えたシーンだった。
サッカーはミスが付き物のスポーツだ。しかし時には絶対に犯してはならないミスがある。18分のプレーは、まさにその典型例だった。
前田の全てがダメだったわけではない。むしろ前線からの守備や運動量でオランダの体力を削った貢献は大きかった。それでも、たったひとつのミスが失点や敗戦につながりかねないのがワールドカップだ。だからこそ、18分のプレーは見逃せなかった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
2026年６月14日（日本時間15日）、ダラス・スタジアムで行なわれたこの一戦。日本代表は立ち上がりから押し込まれながらも、８分過ぎから徐々に盛り返し、流れを引き寄せつつあった。
しかし18分、痛恨のミスが生まれる。前田大然が敵陣で縦パスを出した際、フリーな状態にもかかわらずボールは相手へ。そのままオランダのカウンターを招いた。
サッカーはミスが付き物のスポーツだ。しかし時には絶対に犯してはならないミスがある。18分のプレーは、まさにその典型例だった。
前田の全てがダメだったわけではない。むしろ前線からの守備や運動量でオランダの体力を削った貢献は大きかった。それでも、たったひとつのミスが失点や敗戦につながりかねないのがワールドカップだ。だからこそ、18分のプレーは見逃せなかった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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