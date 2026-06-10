24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（29）が10日までにインスタグラムを更新。自身の投稿にセルフツッコミを入れた。7日には最近の体調について投稿。「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々」と明かした上で「起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてます笑」と書き出した。「楽しい思い出はたくさんあるのに、辛くて嫌なことやネガテ