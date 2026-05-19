2026年5月7日（木）に発売された雑誌『大人のおしゃれ手帖』6月号の付録は、「tsumori chisato（ツモリチサト）ネコのモチーフがポイント 上品がま口ポシェット」です。（写真）裏地までかわいい♪【ツモリチサト】付録「上品がま口ポシェット」スマホや小さなコスメ、文具、小銭入れなどが入るので、ちょっとそこまでのお出かけや買い物、会社で少し席を外すときなど、必要なものを入れて移動するときに持って行くのにもよさそう