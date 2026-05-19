ツモリチサトの上品な『がま口ポシェット』は裏地までかわいくて最高♪【付録レビュー】

2026年5月7日（木）に発売された雑誌『大人のおしゃれ手帖』6月号の付録は、「tsumori chisato（ツモリチサト）ネコのモチーフがポイント 上品がま口ポシェット」です。

（写真）裏地までかわいい♪【ツモリチサト】付録「上品がま口ポシェット」

スマホや小さなコスメ、文具、小銭入れなどが入るので、ちょっとそこまでのお出かけや買い物、会社で少し席を外すときなど、必要なものを入れて移動するときに持って行くのにもよさそうです。

今回は、「tsumori chisato[ツモリチサト]ネコのモチーフがポイント 上品がま口ポシェット」をレビューします！

ツモリチサトのネコモチーフのがま口ポーチが付録！

6月号の付録は、ネコのモチーフや裏地が可愛いがま口ポシェットです。

サイズは縦19×横12×マチ2cm、ポケット部13.5cmで、一般的なスマホポシェットより、ひとまわり大きいサイズ感です。ストラップの長さは、好みの長さに調節できるアジャスター付きで、最長127cm。

レザー調でアイボリーホワイトのカラーは、服を選ばず使うことができ、軽やかな印象はこれからの季節にもぴったりです。

前のポケットにはスマホなどよく取り出すものを入れておくことができます。

がま口の中には小さめコスメなどを入れることができます。

がま口ポケットは、リップや日焼け止めなどの小さめコスメや文具、充電ケーブル、衛生用品、小銭入れなどを入れるのにちょうどいいサイズ。

前ポケットとがま口の裏地は、ブランドオリジナルのネコと花畑がデザインされた華やかなテキスタイルの生地になっています。

ポシェットとしてはもちろん、ストラップを外せば、ポーチとしても使えます。

ちょっとしたお出かけによいサイズなので、1つ持っておくと活躍してくれそうです。

『大人のおしゃれ手帖』は毎日を楽しく過ごすヒントが詰まった雑誌

宝島社が発行している『大人のおしゃれ手帖』は、日々の生活を大事にしたい、40代以上の自分スタイルを持つ、大人のためのファッション＆ライフスタイル誌です。

6月号の表紙は吉田羊さん。価格は1,680円（税込）です。

今号の特集は「日常をアップデート QOLを上げる！令和版暮らしの知恵」。「暮らし上手さん11人の家事の相棒」「小林まさみさんの冷凍食品で作る絶品レシピ」「家事効率が上がる暮らしの科学」など、毎日を楽しむヒントが掲載されています。

これからの季節のコーデにもぴったりの「ツモリチサト がま口ポシェット」が付録の『大人のおしゃれ手帖』2026年6月号。気になる方はチェックしてみてくださいね！

雑誌情報

『大人のおしゃれ手帖』2026年6月号

発売日：2026年5月7日（木）

価格：1,680円（税込）

付録：tsumori chisato（ツモリチサト）ネコのモチーフがポイント 上品がま口ポシェット